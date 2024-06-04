北士科案 議會專案小組將邀新壽、金仁寶說明

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（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市議會北士科地上權專案小組今天開會，召集人張斯綱說，討論內容包括當時有業者反映智慧醫療產業定義不清，及為何分開招標，下次將邀得標的新光人壽、金仁寶到場說明。

北士科園區設定地上權案爭議未止，台北市議會北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組今天召開第4次會議，台北市產業發展局、地政局、前北市府秘書長陳志銘等官員，及策威開發管理顧問公司代表列席，會議不對外開放。

調查小組召集人由國民黨議員張斯綱擔任，他會後接受媒體聯訪表示，這次會議由當時開發管理顧問公司代表說明訪談投標業者的情形，此家公司過去有許多訪談、輔導業者經驗，相信提供的訊息都具專業參考價值。

張斯綱說，專案小組成員提出為何以智慧醫療產業招標，及T16、T17、T18為何分開招標等問題，由開發管理顧問公司說明。

張斯綱表示，經顧問公司代表說明，北士科地上權案當時有多家潛在廠商有意投標，業者曾提出市府訂定智慧醫療產業的定義不清楚，30%的面積限制也過高，很難達到此要求。

張斯綱指出，經開發管理顧問公司代表還原當時訪談業者情況，專案小組已了解相關狀況，並預定11日召開下次會議，將要求得標的新光人壽、金仁寶到場，依市府與業者簽訂契約內的載明事項，得標廠商須派員出席會議。

張斯綱表示，北士科設定地上權調查專案小組預定將開2至3次會議，後續會議內容包含得標業者出席、內部會議，最後是討論調查結案報告。

根據北市產業發展局資料，目前北士科T16、T17、T18街廓土地已完成招商，T17、T18由新光人壽得標地上權，T16由金仁寶得標。

多名藍綠北市議員提出新壽投標免投資計畫書、與T16基地分開招標、降低底價等質疑。另有議員質疑，為何其他廠商未提出取消產業類別限制，僅新光人壽與新光醫院，這樣少數意見就剛好被柯文哲市府採納。

北市議會藍綠議員提案成立北士科專案小組，4月24日經政黨協商決議通過，將透過訪談局處官員、調閱資料文件，釐清決策始末並檢討行政責任。（編輯：蕭博文）1130604