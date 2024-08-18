京華城案遭爆神秘會議 柯文哲：是應曉薇便當會

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（中央社記者陳俊華台北18日電）京華城案「神秘會議」疑雲，前台北市長、民眾黨主席柯文哲今天說，其實就是國民黨籍台北市議員應曉薇的陳情案，在總質詢前都會與立委開便當會，且相關會議記錄都有，「哪有什麼神秘女子」。

京華城案燒不停，政治評論員李正皓指出，柯文哲曾在民國109年3月10日出席一場和京華城案有關的「DAY ZERO」神祕會議，當天一名女性出席者「位高權重」且政商關係良好，疑為京華城案牽線人。

柯文哲上午受訪時表示，李正皓講的就是議員便當會，他在市長任內，每次總質詢前，如果有議員願意來，每個人分配30分鐘，先把問題先寫好，再交給局處去因應，一條一條寫下來，議員要求什麼、局處回覆什麼，這個行之有年，他當8年市長都有這個制度，一年2次。

柯文哲說，其實那就是應曉薇的陳情案，參加的人從府會聯絡人到議員要求的相關局處，還發下去執行，「什麼叫做神秘，會議紀錄都有」。

他說，台灣不能讓名嘴這樣搞，網路上看覺得很有趣，但長期對國家不是好處，「應曉薇的便當會，哪有什麼神秘女子」。

柯文哲說，這樣講會不好意思，但質詢是給外面的人看，總質詢那種即問即答，沒有準備會回答不好，真正要解決問題，就把問題條列式寫下來，每個局處按照題目寫答案，最後直接面對面回應議員。（編輯：翟思嘉）1130818