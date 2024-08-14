京華城容積案 北檢傳前都市計畫委員宋鎮邁等6人作證
2024/8/14 17:37（8/14 19:11 更新）
（中央社記者林長順台北14日電）台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及的京華城案，今天指揮廉政署以證人身分傳喚6名當時的都市計畫委員，其中一名委員為親民黨主席宋楚瑜女兒宋鎮邁，訊後請回。
台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。北檢今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，並約談相關人員。
檢廉陸續傳喚約30名承辦人員說明，12日以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、時任台北市副市長的彭振聲到案，歷經3小時的訊問，諭令限制出境、出海、限制住居。
為釐清容積獎勵決議過程，以及多名跨黨派民代質疑是否為柯文哲指示交辦等疑點，檢廉昨天約談2名都市計畫委員會委員，今天再傳喚包括宋鎮邁等6名委員作證，訊後請回。（編輯：戴光育）1130814
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