京華城案彭振聲遭境管 民進黨：柯文哲應說清楚

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（中央社記者葉素萍台北14日電）京華城改建案爭議，前北市副市長彭振聲遭限制出境、出海，限制住居。民進黨今天質疑，前台北市長柯文哲在京華城容積獎勵決議過程中扮演關鍵角色，呼籲柯文哲應對涉嫌圖利負起責任說清楚，不要一再逃避、閃躲。

前台北市長柯文哲任內涉京華城改建案等爭議，台北地檢署分案偵辦，日前以被告身分傳喚前北市副市長彭振聲說明。檢察官經過3小時訊問，諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、律師陳又新今天召開「彭振聲限制出境！京華城案涉圖利柯文哲出來面對」記者會，呼籲柯文哲負起責任說清楚，不要一再逃避、閃躲。

吳崢表示，柯文哲在台北市長任內，創下史無前例、讓不具都更資格的改建案，取得爆增840%容積，甚至違法自行創設容積獎勵，送給威京集團超過5000坪的樓地板，直接入袋財團，很明顯已涉嫌圖利。

吳崢表示，彭振聲聲稱對整個京華城案的辦理，是出自於最高行政首長的裁量權，亦即指示是完全來自於柯文哲，如今彭振聲涉嫌重大，柯文哲又如何置身於京華城案之外。

簡舒培表示，2020年柯文哲說「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，柯文哲身為彭振聲長官，面對彭振聲已被列圖利罪被告，竟然一如往常，完全靜悄悄、毫無說明，甚至這2天直播時只敢談政治獻金爭議，對彭振聲列被告完全沒有發言。

陳又新認為，京華城案已經延燒到審議委員會委員及副市長，接下來可能很快就會收網，彭振聲的角色看得出來，這案很大機率是朝向起訴的方向，因為彭振聲本身就是被告，又被限制出境出海，很明顯代表檢察官認為有被羈押必要，目前不知道彭振聲配合辦案到什麼程度，讓檢察官認為不用羈押也不影響後續偵查，所以下一步應該就輪到柯文哲被調查。

另外，媒體也問到，民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實風波持續延燒，時任柯文哲競總總幹事的立委黃珊珊擬對會計師擅自調節整體支出金額提告。

簡舒培表示，會計師做錯帳更正就好，若會計師真的自行調節金額，民眾黨大可公布相關對話及支出單據，讓會計師一刀斃命，何必大動作提告，她質疑民眾黨以提告方式轉移焦點。

簡舒培並說，她昨晚把柯文哲總統大選期間向小草募款的影片全部看過一次，柯文哲宣稱自己很窮，推出競選小物，希望小草幫忙，卻沒有好好使用小草捐款，把小草當韭菜割。（編輯：潘羿菁）1130814

民進黨台北市議員簡舒培（左起）、民進黨發言人吳崢、律師陳又新14日在民進黨中央黨部舉行「彭振聲限制出境！京華城案涉圖利柯文哲出來面對」記者會，呼籲前台北市長柯文哲儘速將京華城改建案說明清楚，別再沉默。中央社記者鄭清元攝 113年8月14日