京華城案疑雲 應曉薇：便當會公開如實轉達民意

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）京華城案「神秘會議」疑雲，前台北市長柯文哲說是議員應曉薇的陳情案。對此，應曉薇今天晚間表示，便當會有多人參與，她如實轉達民意，當天陳情及市政建議約5至8案。

京華城案爭議延燒，政治評論員李正皓指出，柯文哲曾在民國109年3月10日出席一場與京華城案有關的「DAY ZERO」神祕會議，且有名「位高權重」女性出席者疑為此案牽線人。

柯文哲今天接受媒體採訪時表示，李正皓講的就是議員便當會，他當8年市長都有這個制度，1年2次，其實那就是國民黨市議員應曉薇的陳情案，「什麼叫做神秘，會議紀錄都有」。

應曉薇晚間告訴中央社記者，柯文哲擔任市長任內，都會與議員或里長進行「市長有約」，也就是所謂的便當會，1年2次，會議都有很多人共同參與 ，且因每名議員限時30分鐘陳述意見，她當天有提出選民陳情案及市政建議案，共約5至8案，因時間有限還很快速唸完。

她坦言，她與柯文哲兩人互動及私下往來不頻繁，她認為議員職責就是如實轉達民意給行政機關，由台北市政府採納民意並依法行政，她雖捲入京華城案，但目前心情都很平靜。（編輯：戴光育）1130818