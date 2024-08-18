京華城案 簡舒培：柯文哲心虛了檢調應查黃珊珊

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）前台北市長柯文哲稱京華城案「神秘會議」為議員陳情案。民進黨北市議員簡舒培今天說，柯文哲心虛了，前台北市副市長黃珊珊為何沒有阻止涉違法給京華城容積率，檢調應一併調查。

京華城案延燒，政治評論員李正皓指出，柯文哲曾在民國109年3月10日出席一場與京華城案有關的「DAY ZERO」神祕會議，當天一名女性出席者「位高權重」且政商關係良好，疑為京華城案牽線人。

柯文哲今天接受媒體聯訪時表示，此為議員便當會，其實就是國民黨台北市議員應曉薇的陳情案，「哪有什麼神秘女子」。

對此，簡舒培下午透過臉書（Facebook）發文指出，把京華城案推給議員便當會，只是柯文哲的困獸之鬥，而自詡最懂市政的黃珊珊對於柯文哲涉違法給容積率一事，為何一聲不吭。

簡舒培認為，針對「有位高權重的神秘女子」引介京華城案的爆料，柯文哲顯然是心虛了，東拉西扯這場會議是「議員便當會」，把所有問題推到議員身上，但若議員便當會柯文哲會照單全收，北市重陽敬老金早就恢復了。

她指出，讓柯文哲親自簽核決行京華城創紀錄的840%容積率，絕對不是因為議員便當會的建議，但為何會對京華城案如此呵護備至，柯文哲迄今仍未清楚解釋。

簡舒培表示，京華城於100年、前台北市長郝龍斌任內期間就要求將容積率從392%提高為560%，但遭郝市府團隊拒絕；柯文哲首任台北市長期間，京華城也透過多方管道積爭取，但當時柯市府團隊的都發局認為其容積率應維持為392%。

她指出，京華城爭取容積率的要求，在議會有多名議員都曾質詢過，有21年議員資歷的黃珊珊不該不知情，而黃珊珊在京華城案到底又扮演什麼角色。

簡舒培說，黃珊珊在108年上任副市長後，柯文哲在109年3月就接下京華城陳情書並立即交辦都發局，還以內部專簽指示都發局將京華城案送都委會研議，同年11月11日柯文哲在依法無據情況下親自簽核京華城都市計畫變更公告，涉違法准用都更容獎20%，讓京華城容積率高達840%。

她表示，柯文哲在第一任台北市長時期，北市府內部認定京華城只能有392%容積率；但柯文哲在第二任時卻親簽決行到大放送840%容積率，從接到陳情書到親自簽核決行京華城都市計畫變更公告，時間不到1年，令人好奇是什麼神秘力量，讓柯文哲態度如此大轉變。

簡舒培指出，律師出身、最懂市政及京華城案始末的黃珊珊對於柯文哲依法無據涉大放送京華城容積率一事，為何沒有阻止，究竟是冷眼旁觀或是樂觀其成。

她呼籲，檢調偵辦京華城案應加速，除調查有實質影響力的柯文哲外，黃珊珊是否扮演關鍵角色也應一併調查。（編輯：戴光育）1130818