柯文哲：快傳訊我釐清爭議 不解彭振聲為何限制出境

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（中央社記者郭建伸台北16日電）京華城改建案爭議，台北市前副市長彭振聲遭限制出境、出海，限制住居。民眾黨主席柯文哲今天表示，彭振聲是會議主持人，無法理解他為何被限制出境，但若司法公平，「要傳訊我就傳訊我」，趕快把事情釐清。

台北市前市長柯文哲任內涉京華城改建案等爭議，台北地檢署分案偵辦，日前以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲說明。檢察官經過3小時訊問，諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。

柯文哲今天上午步出家門時接受媒體訪問，媒體詢問是否擔心檢調即將約談。他表示，就京華城案，台北市長不會針對單一個案下指導棋或干預，這件事情他調查過，原委就是議員陳情，後來就交都發局處理並公開展示，並看當地居民有無意見。

柯文哲表示，他只有蓋2、3個章，剩下的就是都市計畫委員會、都市設計委員會、專案小組處理，他沒有再去過問；彭振聲被限制出境，他覺得滿奇怪，因為彭振聲是會議主持人，這需要每個委員都同意，案子才會通過，「我是無法理解他為什麼要被限制出境」。

柯文哲表示，若司法是公平的，「要傳訊我就傳訊我」，趕快把事情釐清，不然從3月至今的政論節目都在討論他，彷彿他快被抓去關，每天媒體、名嘴繪聲繪影，也不曉得查到什麼東西。

柯文哲表示，3大案要問就趕快來問，台灣社會還有很多事要做，「不要正事不幹，專門幹這個」。

台中市政府顧問蔡壁如批評京華城案的公文沒有黃珊珊的簽名，媒體詢問如何看待。柯文哲表示，這真的就是誣賴黃珊珊，台北市政府有好幾個副市長，每個人監管業務不一樣，建築、工程是彭振聲管理，教育局、社會局、文化局則是黃珊珊監管，若京華城的公文真的出現黃珊珊的印章才有問題。

媒體詢問是否擔憂彭振聲轉為污點證人甚至反咬。柯文哲表示，「不會啦」，因為他離開台北市政府時，99.8%已是電子公文，事後很容易查證，所以他的態度從頭到尾都一致，就是把所有資料上網公開，看那裡有問題再回答，不要讓議員每天作秀。（編輯：蘇志宗）1130816