本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 政治
京華城容積案
新聞專題
京華城容積案2/60
首頁 / 政治

柯文哲：快傳訊我釐清爭議 不解彭振聲為何限制出境

2024/8/16 11:06（8/16 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2020年時任台北市長柯文哲（右）和副市長彭振聲（左）於市議會進行市政總質詢。（中央社檔案照片）
2020年時任台北市長柯文哲（右）和副市長彭振聲（左）於市議會進行市政總質詢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北16日電）京華城改建案爭議，台北市前副市長彭振聲遭限制出境、出海，限制住居。民眾黨主席柯文哲今天表示，彭振聲是會議主持人，無法理解他為何被限制出境，但若司法公平，「要傳訊我就傳訊我」，趕快把事情釐清。

台北市前市長柯文哲任內涉京華城改建案等爭議，台北地檢署分案偵辦，日前以被告身分傳喚台北市前副市長彭振聲說明。檢察官經過3小時訊問，諭令彭振聲限制出境、出海，限制住居。

柯文哲今天上午步出家門時接受媒體訪問，媒體詢問是否擔心檢調即將約談。他表示，就京華城案，台北市長不會針對單一個案下指導棋或干預，這件事情他調查過，原委就是議員陳情，後來就交都發局處理並公開展示，並看當地居民有無意見。

柯文哲表示，他只有蓋2、3個章，剩下的就是都市計畫委員會、都市設計委員會、專案小組處理，他沒有再去過問；彭振聲被限制出境，他覺得滿奇怪，因為彭振聲是會議主持人，這需要每個委員都同意，案子才會通過，「我是無法理解他為什麼要被限制出境」。

柯文哲表示，若司法是公平的，「要傳訊我就傳訊我」，趕快把事情釐清，不然從3月至今的政論節目都在討論他，彷彿他快被抓去關，每天媒體、名嘴繪聲繪影，也不曉得查到什麼東西。

柯文哲表示，3大案要問就趕快來問，台灣社會還有很多事要做，「不要正事不幹，專門幹這個」。

台中市政府顧問蔡壁如批評京華城案的公文沒有黃珊珊的簽名，媒體詢問如何看待。柯文哲表示，這真的就是誣賴黃珊珊，台北市政府有好幾個副市長，每個人監管業務不一樣，建築、工程是彭振聲管理，教育局、社會局、文化局則是黃珊珊監管，若京華城的公文真的出現黃珊珊的印章才有問題。

媒體詢問是否擔憂彭振聲轉為污點證人甚至反咬。柯文哲表示，「不會啦」，因為他離開台北市政府時，99.8%已是電子公文，事後很容易查證，所以他的態度從頭到尾都一致，就是把所有資料上網公開，看那裡有問題再回答，不要讓議員每天作秀。（編輯：蘇志宗）1130816

#柯文哲
#彭振聲
延伸閱讀
彭振聲不出席 京華城案調查小組8/20會議取消京華城容積案 北檢傳前都市計畫委員宋鎮邁等6人作證京華城案彭振聲遭境管 民進黨：柯文哲應說清楚京華城案涉圖利罪嫌重大 前北市副市長彭振聲遭限制出境出海京華城案 議員揭柯文哲兩個「唯一」作法涉圖利游淑慧曝柯文哲簽文、指示京華城案 民眾黨駁斥
柯文哲
中評會討論懲處前發文 黃珊珊：致歉深省配合調查蔡壁如要黃珊珊負全責 柯文哲：先穩陣腳後續再究責
彭振聲
京華城容積率是否柯文哲交辦 北檢傳2都市計畫委員作證京華城案彭振聲限制出境 議員盼檢調速約談柯文哲
京華城容積案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
彭振聲不出席 京華城案調查小組8/20會議取消
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：