郝龍斌：柯文哲禁不起檢驗 是很失敗的政治人物

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（中央社記者林敬殷台北23日電）台北市前市長郝龍斌今天重砲痛批民眾黨主席柯文哲，「他禁不起檢驗，禁不起誘惑」、「他是一個很失敗的政治人物」。柯文哲已經是民眾黨的負債，不是資產，如果民眾黨還是一人政黨，對民眾黨長遠發展，並不是好的事情。

柯文哲近日不僅深陷政治獻金爭議，京華城容積率涉弊疑雲，風波延燒不已。郝龍斌下午出席已故的民進黨前主席施明德「我只帶來信心」新書發表會，他在會前受訪時做上述表示。

郝龍斌表示，柯文哲說什麼，一點都不在意，也不重要。事實上，媒體也說「這是迴力鏢」，柯文哲必須要面對他自己。現在大家也用柯文哲過去所有的陳述檢驗柯文哲。現在透過這些迴力鏢，柯文哲禁不起檢驗，禁不起誘惑，「他是一個很失敗的政治人物。」

對於京華城容積率爭議，郝龍斌說，「京華城案當然有問題」。對於大家質疑容積率從560%到840%，他表示，柯文哲是自拆，然後用了都市更新條例，「這就違法了」。監察院跟台北市政府對容積獎勵都主張是392%。事實上，京華城建起來的量體是672%，超過560%，柯文哲為什麼要爭取560%，就是為了墊底。柯文哲用12萬平方公尺爭取672%，法院判定不行，柯文哲才退而求其次，爭取560%，事實上合法的容積率是392%。

郝龍斌表示，透過檢調、都委會及台北市政府所有約談結果，大家會清楚是誰決定的，誰決定誰負責，容積是一個公共財，是市民的財產，做為台北市長及市府公務員，必須維護市民的權利，維護公共財，這是市民共同的財產，「今天誰把市民的公共財圖利任何企業，他就要負責。」

針對多位反對的都委缺席或不續聘，郝龍斌指出，有2件事情會引起大家的質疑，一是反對的都委就不被續聘，另外一個是台北市政府有非常多局處首長要做把關的角色，一般都會在都委會裡面。可是，在幾次重要會議中，大部分局處首長都請缺席或請人代出席，這也是要仔細去探討的地方。

媒體追問國民黨定調「打黃（民眾黨立委黃珊珊）不打柯」，郝龍斌說，柯文哲已經是民眾黨的負債，不是資產，如果民眾黨還是一人政黨的話，透過柯文哲過去這些所有走過的軌跡，經過嚴格檢驗，對民眾黨長遠發展，並不是好的事情。

郝龍斌表示，他現在不在黨中央，對於黨怎樣定調，沒有特別意見，但他認為，藍白當然要合作，如果民眾黨仍把柯文哲當唯一的對象，民眾黨還是一個一人政黨的話，將來不只藍白合作很困難，更重要的是，民眾黨有可能泡沫化。

郝龍斌說，現在民眾黨一些主要成員，應該要撐起民眾黨，尤其在立法院黨團，民眾黨最重要的成員都在這裡，這些人的表現對民眾黨長遠發展非常重要。

媒體追問「藍白合是跟民眾黨立委黃國昌嗎？」郝龍斌表示，藍白合是國民黨跟民眾黨「在野合作」，不針對民眾黨特別的政治人物區分，如果鎖定在柯文哲，對兩個黨都不利。（編輯：蘇志宗）1130823