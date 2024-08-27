趙少康：若侯友宜承諾補助款都給柯文哲 說不定藍白合就成功

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）民眾黨主席柯文哲被爆出拿選舉補助款購買商辦，引發討論，前中廣董事長趙少康今天表示，直到現在他才恍然大悟，難怪當時柯文哲怎麼樣都不願意跟新北市長侯友宜合作參選，侯友宜如果承諾補助款都給柯文哲，說不定藍白合就成功了。

民進黨籍台北市議員林延鳳指柯文哲5月花新台幣4300萬元，購入立法院附近商辦。柯文哲26日表示，民眾黨規定選舉補助款2/3歸個人，他參考其他總統候選人例子，用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。

趙少康今天透過臉書以「取消總統選舉補助款，杜絕這門好生意」為題表示，柯文哲帳務問題連環爆，並自己承認名下的辦公室是用選舉補助款買的，柯文哲口中「參照他黨慣例2/3歸個人」的說法，不知道從何而來。

趙少康指出，先不管柯文哲的說法、做法有沒有問題，他認為應該徹底檢討總統選舉補助制度，因為看起來，3黨候選人光靠選舉期間收到的捐款，都足夠支應各項開銷，既然沒花到自己錢，為什麼還要政府另外補助。

趙少康提到，1票30元補助，總金額動輒1億元至2億元，這筆錢的引誘太大，必須取消總統大選的選舉補助款，才能正本清源，不能把選總統當發財的機會。直到現在才恍然大悟，難怪當時柯文哲怎麼樣都不願意跟國民黨總統候選人、新北市長侯友宜合作參選，侯友宜如果主動承諾柯文哲，將所有補助款給柯文哲，說不定藍白合就成功了。

趙少康質疑，現在看起來，選舉帳務很多都不確實，甚至成為政治鬥爭的工具，各黨都應該徹底檢討，如果有不實就趕快改正，如果「政黨都在做假帳」的印象形成，會影響選民觀感。

趙少康強調，台灣應該學習歐洲許多國家的做法，改採「公費選舉」。選舉收受大筆捐款就是欠人情，選上了要還的，小筆捐款也是人家辛苦賺來的，至於選舉補助款更是民脂民膏，公費選舉明確規定競選經費上限，超過上限就當選無效，才能徹底端正選風，也減少各種文宣品的浪費。（編輯：林興盟、張若瑤）1130827