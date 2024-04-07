黃國昌：不管民眾黨2026派誰選 都要攻下新北

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（中央社記者郭建伸新北7日電）民眾黨團總召黃國昌今天在新北黨部共識營表示，沒有2026就沒有2028，不管民眾黨2026年派誰選新北市長，都要攻下新北，民眾黨要走出同溫層、鎖定強攻族群，並讓2022年投給侯友宜的選民，在2026選舉可以跟著民眾黨旗子走。

民眾黨新北市黨部今天舉行各區幹部共識營，召集約60名新北區域幹部參與，上午由民眾黨新北黨部主委、新北市議員陳世軒宣布各區工作方針，下午安排黃國昌以「未來對於新北市民與民眾黨期許」為題，分享選戰與政治觀察。

黃國昌表示，目前不論是在國會或地方，他所做的每件事情，都是以「2028年主席柯文哲再戰總統且要勝選」，做為最高指導原則。

黃國昌指出，若沒有2026，就不會有2028，不管民眾黨2026年派誰選新北市長，「就是要把它（新北市）攻下來」，當民眾黨攻下新北市，就會對2028年大選產生巨大效應。

黃國昌說明，民眾黨因資源有限，若要在2026年有所突破，就必須把資源放在最有效率的地方，根據2024年總統、政黨得票率，民眾黨在新北市五股、鶯歌、林口、新莊、蘆洲得票率最好，除了這幾區未來要站穩腳步外，也要拓展板橋、中和、永和、新店、淡水等新北人口稠密區。

黃國昌提到，雖然他認為黨主席柯文哲，比新北市長侯友宜更適合擔任國家領導人，但他常告誡自己，不要因為自己的信仰，而看不到別人的優點，並強調要跟侯友宜推動的市政緊密結合。

黃國昌透露，目前民眾黨與國民黨合作國會改革法案，是為了推動過去民進黨8年沒通過的法案，但仍有媒體會操作藍白合。他強調，不要以為藍白真的會合，「不要有這種錯覺」。

黃國昌舉例，他近期參加的新北區域治理座談，雖然是侯友宜的地盤，但藉由參加座談，可認識區里長、了解基層所關心的事物，這種「近身搏擊」當然要踩進去，且該給侯友宜的面子不會少。

黃國昌強調，民眾黨要走出同溫層、鎖定強攻族群，並讓2022年投給侯友宜的選民，在2026選舉可以跟著民眾黨旗子走。（編輯：張若瑤）1130407