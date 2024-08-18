本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

出席美國民主黨全代會 台灣跨黨派代表團18日啟程

2024/8/18 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、王承中台北18日電）美國民主黨全國代表大會19日將在芝加哥登場，跨黨派代表團今天出發，民進黨立委王定宇說，訪團由他擔任總團長，台美關係是台灣重要外交關係，將不分黨派一起為外交努力。

美國共和黨全國代表大會（RNC）落幕後，民主黨全國代表大會（DNC）19日將在芝加哥登場。外交部日前表示，台灣與美國共和黨與民主黨關係密切友好，今年循例組團出席兩黨全國代表大會，參與團員是由各主要政黨指派黨籍立委或黨務主管參加。

王定宇上午在臉書發文指出，他很榮幸擔任總團長，台美關係是台灣重要外交關係，美國各黨派都是台灣珍惜的朋友；將會不分黨派，一起為台灣外交努力；代表團預計訪美日期為18日到25日。

國民黨日前透過新聞稿表示，國民黨持續強化對美交流，將由國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華、國民黨駐美代表秦日新及發言人楊智伃等人，前往芝加哥參加民主黨黨代表大會。

至於台灣民眾黨原本預計由立法院黨團總召黃國昌代表出訪，黃國昌將於下午4時對外公開說明相關事宜。（編輯：林淑媛）1130818

#王定宇
#台灣
#黃國昌
#楊智伃
#國民黨
#許宇甄
#邱若華
#葛如鈞
#秦日新
王定宇
遭誣指薪資比部長高 林飛帆：已報案絕不姑息國台辦增台獨頑固分子專欄 王定宇：把台灣混淆成中國一部分違背事實
黃國昌
白要試委被提名人填問卷 綠：若有心應支持開臨時會支持者盼救民眾黨？黃國昌：見縫插針說法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：