出席美國民主黨全代會 台灣跨黨派代表團18日啟程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、王承中台北18日電）美國民主黨全國代表大會19日將在芝加哥登場，跨黨派代表團今天出發，民進黨立委王定宇說，訪團由他擔任總團長，台美關係是台灣重要外交關係，將不分黨派一起為外交努力。

美國共和黨全國代表大會（RNC）落幕後，民主黨全國代表大會（DNC）19日將在芝加哥登場。外交部日前表示，台灣與美國共和黨與民主黨關係密切友好，今年循例組團出席兩黨全國代表大會，參與團員是由各主要政黨指派黨籍立委或黨務主管參加。

王定宇上午在臉書發文指出，他很榮幸擔任總團長，台美關係是台灣重要外交關係，美國各黨派都是台灣珍惜的朋友；將會不分黨派，一起為台灣外交努力；代表團預計訪美日期為18日到25日。

國民黨日前透過新聞稿表示，國民黨持續強化對美交流，將由國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華、國民黨駐美代表秦日新及發言人楊智伃等人，前往芝加哥參加民主黨黨代表大會。

至於台灣民眾黨原本預計由立法院黨團總召黃國昌代表出訪，黃國昌將於下午4時對外公開說明相關事宜。（編輯：林淑媛）1130818