連戰鑽石婚宴未出席 侯友宜：用任何形式表達關心

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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市長侯友宜今天對未出席前副總統連戰夫婦結婚60週年「鑽石婚宴」表示，昨天雖沒去，但用任何形式對連戰夫婦及家人表達支持關心，期盼他們能幸福滿滿到永遠。

侯友宜今天上午參加113年新北市環保英雄表揚大會頒獎典禮，接受媒體聯訪時針對未出席連戰夫結婚60週年「鑽石婚宴」，但有送花籃一事表示，在此要祝連戰主席開心快樂，這才是最大衷心期盼。

侯友宜表示，昨天雖沒去，但用任何形式對連戰夫婦及家人表達支持與關心，期盼他們能幸福滿滿到永遠。

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媒體詢及是否會參加基隆市長謝國樑9月造勢大會？侯友宜表示，他和謝國樑常有機會見面及加油打氣，以前去過，未來還是會去；媒體追問是否會出席11月24月國民黨全國代表大會？他說，會就行程做適當調配。

媒體詢及參選總統是否要身兼黨主席的問題，侯友宜表示，做什麼事，不一定要扮演什麼角色，最重要是團結，唯有團結才是往前走最重要的力量，大家在各自工作崗位分工、團隊努力各司其職。要做到「無我」，才能凝聚所有力量，變成大家有一個共同的夢想、目標，不要把自己看得這麼重，才能夠更團結。（編輯：李淑華）1130825