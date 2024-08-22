京華城案 藍議員指柯文哲涉替業者一條龍服務

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市京華城容積率在柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。市議員游淑慧透過臉書發文指出，依內政部回函內容，發現柯文哲替京華城案一條龍服務且裁判兼教練。

台北地方檢察署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及京華城容積率案，今年5月間分他字案偵辦，柯文哲等人列貪污治罪條例被告，並指揮廉政署北部地區調查組蒐證後續約談相關人員。

台北市議會京華城案專案小組召集人、國民黨台北市議員游淑慧昨天透過臉書（Facebook）發文，從內政部回函發現柯文哲為京華城案一條龍服務，並貼出相關資料。

游淑慧說，2020年3月10日下午3時許，柯文哲裁示有關京華城容積率疑義，請陳情人把訴求方案函送台北市都市發展局，提都市計畫委員會研議。

她表示，依行政院「各級都市計畫委員會組織規程」，都委會職掌有審議和研議權，審議針對個案、研議針對跟都市計畫通案有關事項。因柯文哲當年裁示，讓京華城訴求有機會超越司法訴訟，提前闖關進北市都委會。

游淑慧說，此裁示讓台北市都委會第一次為財團個案進行研議，讓都委會學者專家淪為個案輔導顧問。柯文哲指示都委會先變京華城的專家顧問協助研議方案，待研議案變審議案，又由都委會審議，出現兼任教練與裁判戲碼。

她指出，北市議會專案小組調查會議時發現此矛盾問題，與前都發局長黃景茂激烈辯論，於是她堅持發文內政部解釋，經內政部近日回函，都市計畫審議應為專業級且客觀公正，至於第2條第9款研究建議範疇，宜有助於都委會審議通案性事項為主，不宜就非審議案的私人申請個案，予以建議或指導，以維護公正性。

游淑慧說，此回函打臉柯文哲讓都委會、都發局、前台北市副市長彭振聲為財團個案建議和指導與開會等荒謬的一條龍服務，且容積獎勵新方案，居然是前市府協助研擬，證據就在都委會768次會議紀錄。（編輯：張銘坤）1130822