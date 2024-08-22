北市議會京華城專案小組8/26開會 邀彭振聲出席

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市議會京華城案專案小組原定20日開會訪談前北市副市長彭振聲，但會議臨時取消。議會今天表示，京華城案專案小組預定26日再次開會，並邀彭振聲出席。

台北地方檢察署偵辦前台北市長柯文哲任內涉及京華城容積率案，今年5月間分他字案偵辦，柯文哲等人列貪污治罪條例被告，並指揮廉政署北部地區調查組蒐證，且陸續約談相關人員。

台北地檢署在8月12日以被告身分傳喚彭振聲說明，檢察官經3小時訊問，認為彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利罪罪嫌重大，但尚無羈押必要，諭令限制出境、出海、限制住居。

台北市議會京華城案專案小組調查報告預定9月出爐，議會原排定專案小組在8月20日召開會議將訪談彭振聲，但議會行事曆會議資訊取消。專案小組召集人游淑慧14日接受媒體採訪表示，彭振聲在尚未遭檢調約談前，已致電告知因20日家中有事而不克出席會議。

議會指出，京華城案專案小組預定26日上午將再次召開會議，並邀彭振聲出席。不過，彭振聲是否到場仍是未定數。（編輯：戴光育）1130822