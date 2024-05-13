京華城專案調查首次召開 議會小組指出3可疑點

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）京華城案爭議不休。台北市議會專案調查小組今天召開首次會議並約訪相關承辦公務員，召集人游淑慧指出，經查此案有行政訴訟勝訴卻未喊停等3個可疑點，17日將持續訪談釐清。

為釐清前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案爭議，台北市議會組成「京華城容積違失案專案調查小組」，由國民黨市議員游淑慧擔任召集人，小組成員包括國民黨市議員鍾小平、楊植斗、曾獻瑩，以及民進黨議員洪健益、許淑華、趙怡翔，和民眾黨議員陳宥丞、社民黨議員苗博雅。

專案調查小組今天召開首次會議，並邀請台北市都發局相關人員列席說明，相關會議原則採不公開方式進行，每次會議紀錄會後發送，且都有錄音存證，未來必要時公開。

游淑慧會後向媒體說明，會議過程採不公開，是認為沒必要公審公務員和作秀，且這種做法也未必會讓公務員說出真心話。

她說，都發局會前整理提供此案7大冊完整資料，今天會中主要討論第1冊部分，以及釐清後續會議程序等。

話鋒一轉，游淑慧指出，京華城全案關鍵點在於決策轉彎過程，都囊括在第1冊資料內，今天會中討論發現有非常奇怪且有貓膩的決策轉彎過程。

首先，經資料調閱才知，京華廣場早已於民國109年2月14日就通過都市設計相關幹事會議，業者當時並無修改都市細部計畫，也無創設容積獎勵的想法；且後來業者於109年3月17日送交時任台北市長柯文哲的陳情信內容，也未提及要修改細部計畫及容積獎勵，為何後來政策大轉彎「要5毛給100」，柯市府竟送出價值新台幣上百億元的容積率。

游淑慧再提到，關於京華城陳情信盼有補救措施部分，都委會於109年6月20日召開首次專家會議，出席的4名委員中，有3人都提到柯市府和京華城正在行政訴訟，應先暫停研議並等待7月行政訴訟結果再論，僅另1人建議柯市府和京華城研擬適當可行的補救。

她說，上述委員發言紀錄經都委會完整送交當時的都委會主委、台北市副市長彭振聲核閱，結果彭振聲僅採用少數1名委員說法並核准，府級並未暫停京華城陳情案的研議，還讓「失速列車」繼續開下去。

除此之外，109年7月30日都委會召開時，此案行政訴訟結果為市府勝訴，按此結果已無須對京華城提出任何補救措施，本案應停止研議。但彭振聲僅裁示修正「補救」兩字，正式轉為一般都市計畫修正案，並持續進行京華城提案的審議，繼續給獎勵「掛羊頭賣狗肉，換湯不換藥」。

游淑慧說，今天會中市府相關承辦人員心證，也認為市府打行政訴訟過程中，為何要先和訴訟對象研議補救措施，而非靜待結果後再論。

最後，游淑慧提到，最好笑的是京華城起初並未期待要得到容積獎勵，陳情信都沒有提到此事，但柯市府「要5毛給100」，列車繼續往前開還照單全收，京華城後來所提方案內容的公益性和對價性都不足，柯市府為何連刪減都沒有，京華城提容積獎勵上限20%就全給，行政訴訟都贏了，為何還要繼續賠。

針對此案3個轉彎點疑慮，包括「當時多數委員建議等行政訴訟結果再論」、「行政訴訟勝訴後卻未喊停續審」、「京華城法定獎勵公益性不足卻照單全收」等，游淑慧指出，都發局在前線打行政訴訟，柯文哲和彭振聲卻在後面答應給人補救，豈不是「吳三桂行為」。

游淑慧表示，專案小組17日會議仍要持續進行公務員、事務官訪談，以釐清案情疑點；20日將邀請當時的府外學者、專家配合說明其當時意見，進行相關訪問和取證；市府政務官和政治人物約談部分，會放在比較後面再進行。（編輯：李錫璋）1130513