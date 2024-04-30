京華城喊冤容積率爭議 游淑慧：得了便宜還賣乖

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）京華城今天登5大報和開記者會重申容積率取得過程都合法。台北市議員游淑慧認為，財團有錢買廣告、帶風向和喊提告，得了便宜還賣乖，「拿著刀叉吃人肉這句話要還給柯文哲」。

台北市政府在前台北市長柯文哲任內，核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭監察院糾正。民進黨也質疑柯文哲護航京華城改建案，並讓容積獎勵暴增到840%。

面對各界質疑，京華城今天在5大報刊登「京華城被霸凌37年」全版廣告，重申對容積率的取得過程一切合法，董事長陳玉坤也親上火線召開記者會說明，並籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，以還京華城清白。

對此，國民黨籍台北市議員游淑慧今天在臉書發文表示，「5大報、記者會…這就是財團的手筆」，認為財團有錢買廣告、有錢帶風向、有錢喊提告，用這招就想嚇大家，且最愛指點江山的柯文哲這次怎麼躲起來，只讓民眾黨發言人和黨團主任等娘子軍出動謾罵，現在還把財團好朋友搬出來。

游淑慧指出，監察院和台北市議會調查的是「2022年柯文哲縱放840%容積率給京華城」，結果京華城和民眾黨口徑一致，只談當年前市長郝龍斌卡京華城容積案，轉移焦點的方式有夠難看。

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「一個是卡容積、一個是送容積…還敢嘴」，游淑慧直批，北市府把關給財團的容積，有不對嗎，還是要給百億容積率才是交朋友，且一般民眾都更、危老要容積要不到，威京集團把好好的百貨京華城打掉，改成更賺錢的頂級商辦，北市府還要給他獎勵。

游淑慧說，柯文哲和威京集團主席沈慶京真算是得了便宜還賣乖，「拿著刀叉吃人肉這句話要還給柯文哲」。（編輯：張銘坤）1130430