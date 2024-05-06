京華城容積移轉代金 北市議員籲重啟調查是否低估

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）針對京華城案，台北市議員游淑慧今天指出，除了20%容積獎勵爭議外，容積移轉代金也有賤賣疑慮，京華城低買高賣等同翻倍再賺40億元，容積移轉代金鑑價是否低估應重啟調查。

台北市議會今天進行工務部門質詢，國民黨台北市議員游淑慧表示，京華城案除了容積獎勵爭議之外，容積移轉也很有問題，「容獎部分叫白送，容移部分叫賤賣」。

游淑慧指出，京華城容積獎勵部分，監察院已調查換算可建樓地板面積為5585坪，京華城對外宣稱要蓋頂級商辦，1坪售價為新台幣200萬至250萬元，換算其創設容獎利益至少約111億7000萬元。

她提到，京華城30%容移部分，其中15%為捐贈公設保留地，另外15%容移則是花費44億元容移代金向北市府購得，換算約4196坪，換算北市府每坪僅賣104萬元，但未來市價估約84億元，京華城低買高賣等同瞬間再翻倍賺40億元。

游淑慧質疑，此案容移代金有無低估，京華城至今都還沒蓋好，光是靠容獎20%和容移就賺150億元，此案是否真的符合公益性。

前台北市都發局長、現任台北市工務局長黃一平答覆表示，京華城當時也是有透過容積移轉審查會和估價進行。

游淑慧認為，台北市政府賣樓地板面積都不看實價登錄嗎，京華城容積獎勵有無縱放，監察院已認定，但容移代金是否低估，未來還可繼續討論並重啟調查。

台北市政府在柯文哲擔任市長任內，核定京華城原址細部計畫修訂案，自創「韌性城市貢獻」等核給20%容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，北市府遭監察院糾正。民進黨也質疑柯文哲護航京華城改建案，讓容積獎勵暴增到840%。（編輯：李錫璋）1130506