彭振聲指交辦京華城案 柯文哲：開記者會都講清楚

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（中央社記者陳俊華台北27日電）京華城案北市議會調查小組昨天邀請前台北市副市長彭振聲說明，他證實因前市長柯文哲交辦，才組專案小組處理。柯文哲今天回應，來開個記者會，把這些都講清楚，一次全部處理。

台北市議會「京華城容積違失案專案小組」昨天進行第9次會議，並邀彭振聲到場釐清相關疑點，歷時3小時結束。民進黨市議員許淑華轉述，彭振聲坦言是便當會中柯文哲交辦，才組成專案小組會議，後來才有補救方案並進行相關都審會。

柯文哲上午於家門前接受媒體訪問時僅表示，來開個記者會，把這些都講清楚，一次全部處理。媒體追問，什麼時候要開記者會；柯文哲則談到近期的政治獻金申報風波，他說，「那個帳還要看會計師公會到底能不能配合，因為量實在太多」，會計師公會要依序找人。

另外，政治評論員溫朗東爆料，台玻大樓3樓將作為新的民眾黨中央黨部，目前在進行室內裝修，但疑似沒申請許可；台北市建管處回應，已於7月26日掛件申請室內裝修，但尚未核准施工許可，27日將派員現場會勘。柯文哲今天表示，「它沒有在開工」。

民眾黨發言人吳怡萱也補充說明，7月26日有送件，沒有規避審查，會配合建管處會勘，依法辦理。

至於週刊報導，台中市政府顧問蔡壁如去年競選立委時政治獻金，把團隊人事費拆成300多筆新台幣2000或3000元的交通費申報，涉申報不實金額破百萬元。柯文哲只說了聲「蛤？」隨即上車離去。（編輯：潘羿菁）1130827