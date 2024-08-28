京華城容積案 檢廉約談應曉薇沈慶京

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（中央社記者林長順台北28日電）台北地檢署偵辦京華城容積案，今天指揮廉政署兵分多路搜索，並約談威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等人，並未約談北市府官員，預計晚間移送北檢複訊。

台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。台北地檢署今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污治罪條例被告，指揮廉政署北部地區調查組蒐證，並陸續約談北市府官員、原都市計畫委員相關人員說明。

檢廉12日以被告身分約談京華城改建案審議期間擔任都委會主委、時任台北市副市長的彭振聲到案，歷經3小時的訊問，諭令限制出境、出海、限制住居。

國民黨台北市議員游淑慧指出，京華城於民國109年2月透過議員找彭振聲，要求將陳情案送交都委會，但彭振聲認為須先經都發局評估而拒絕；可是京華城同年3月透過議員找到柯文哲時，此案便由上對下「直接交辦」。

名嘴日前爆料表示，柯文哲於109年3月10日召開一場與京華城有關的神秘會議，柯文哲回應是與應曉薇的「便當會」。應曉薇受訪時表示，她在便當會30分鐘內轉達市民陳情案，京華城只是其中之一。

檢廉查出，京華城於109年3月10日便當會後、同年3月17日直接向台北市政府市長室陳情，包含容積率560%及更多樓地板面積等內容，柯文哲同年3月19日交辦都市發展局處理。

檢察官上午指揮廉政署兵分多路搜索，並約談沈慶京、應曉薇等人，釐清京華城案陳情過程。北檢對於搜索、約談行動目前仍不願證實。（編輯：陳清芳）1130828