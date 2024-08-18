京華城案神秘會議疑雲 議員：柯文哲應說清楚

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（中央社記者黃麗芸台北18日電）京華城案「神秘會議」疑雲，前台北市長柯文哲稱為議員陳情案。對此，台北市議員游淑慧今天表示，重點在於柯和京華城案是否有其他催化劑，應該一次說清楚。

京華城案燒不停，政治評論員李正皓指出，民眾黨主席、前台北市長柯文哲曾在民國109年3月10日出席一場和京華城案有關的「DAY ZERO」神祕會議，當天一名女性出席者「位高權重」且政商關係良好，疑為京華城案牽線人。

柯文哲今天接受媒體聯訪時表示，上述會議為國民黨台北市議員應曉薇的陳情案，是議員便當會。

對此，國民黨市議員游淑慧上午表示，認為柯文哲可能開始有點不安和心虛，才會東拉西扯把責任推到議員陳情方面，但重點不是誰來陳情，若議員陳情違建、包庇非法，柯文哲也會照做嗎，應該不是吧。

游淑慧指出，京華城案過去就曾有議員向前台北市長郝龍斌陳情過，但郝龍斌不願、也不敢做，可是柯文哲都做了，所以重點在於柯文哲和京華城案是否有其他催化劑，才會讓柯文哲違反台北市都發局的起初意願，決定義無反顧幹一次。

她認為，109年3月10日的會議也很奇怪，台中市政府市政顧問蔡壁如也曾質疑前台北市副市長黃珊珊和京華城案之間為何無公文簽名時，柯文哲卻回說黃珊珊不督導都發局，和京華城案無關係，但為何該會和都發局、京華城有關，卻無督導的前副市長彭振聲，而只有黃珊珊與會，認為是前言不對後語。

游淑慧表示，希望柯文哲對自己的相關作為，能一次對外說清楚，不要像擠牙膏似的東拉西扯。（編輯：張銘坤）1130818