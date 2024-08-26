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蔡英文辦公室澄清從未用選舉補助款買房 賴清德捐公益等3用途

2024/8/26 12:58（8/26 13:49 更新）
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前總統蔡英文。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北26日電）民眾黨主席柯文哲以選舉補助款購入立法院附近商辦，設個人辦公室，民眾黨立法院黨團主任陳智菡指前總統蔡英文擔任民進黨主席期間也有個人辦公室。但蔡英文辦公室表示，蔡英文參與選舉以來，從來不曾使用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下。

台北市議員林延鳳指民眾黨主席柯文哲5月花4300萬元，以個人名義購入立法院附近商辦。柯文哲今天說，民眾黨規定選舉補助款2/3歸個人，他參考其他總統候選人例子，用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。

陳智菡表示，這就是柯文哲的個人辦公室，像前總統蔡英文卸任之後，或者在擔任民進黨主席期間，也有個人辦公室，是一樣的意思。

不過，蔡英文辦公室發言人蔡舒景回應表示，蔡英文參與選舉以來，從來不曾使用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下。至於從政期間的辦公室，除擔任主席、總統有單位、機關專屬辦公室外，其餘如基金會、卸任辦公室都是租用。

蔡英文辦公室表示，蔡英文為了兌現2016年推動年金改革的承諾，原依據「卸任總統副總統禮遇條例」每月可領28萬元禮遇金，她也比照軍公教所得替代率，自砍至每月領8.6萬元，其餘16萬元捐做公益，預計8年捐出1500萬元。

此外，民進黨賴蕭配在總統大選獲逾新台幣1.6億元補助款，賴清德在選後宣布，選舉補助款將分3等分使用，第1捐公益，第2為提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧以及年輕黨工出國歷練深造，第3是依照規定回捐給黨。

民進黨3月間已公布相關辦法，其中，4年共有近新台幣2800萬元用在青年育才計畫獎助，支持黨工國內外短期專業進修以及國內外碩博士班進修。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在立法院受訪表示，民眾黨的政治獻金案可說是高潮迭起、一波接一波，除被爆出有公私不分情形。她質疑，柯文哲和民眾黨的公私不分，一再募款是為了遂行個人利益，請民眾黨跟柯文哲不要迴避，社會在等清楚的答案。（編輯：潘羿菁）1130826

#柯文哲
#蔡英文
#辦公室
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