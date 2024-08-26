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柯文哲買商辦出租？民眾黨：買賣不破租賃原則

2024/8/26 18:19（8/26 18:30 更新）
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民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
民眾黨主席柯文哲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北26日電）民眾黨主席柯文哲遭爆5月以新台幣4300萬元購入商辦，遭質疑該商辦目前為先發興業公司登記使用。民眾黨說，基於買賣不破租賃原則，就讓原有的租客留到租賃期滿，後續再供個人辦公室使用。

民進黨籍台北市議員林延鳳今天舉行記者會指出，近日接獲爆料稱柯文哲在5月10日，以個人名義用現金4300萬元購入位在立法院附近、台北市林森南路與濟南路口的濟南大樓48.76坪商辦，質疑金錢來源應交代清楚。

柯文哲上午受訪時說，民眾黨是參照其他政黨的選舉補助款慣例，規定1/3歸中央黨部、2/3歸個人，也參考其他過去總統候選人案例，要用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。

但林延鳳指出，柯文哲新購的商辦「濟南3樓」，早在2000年就被「先發興業股份有限公司」登記設址至今，且據房仲網公布周邊大樓3房租金行情，月租金可達6萬4500元，租金報酬率達2.1%。

此外，政治評論員溫朗東發文說，先發興業負責人「桂焌傑」，與前國民黨立委羅福助過去的國會助理「桂焌傑」同名同姓。

民眾黨發言人戴于文接受中央社記者訪問時表示，這個租客原本就承租，基於買賣不破租賃原則，就讓原有的租客留到租賃期滿，後續再供個人辦公室使用；至於租客過去的經歷，跟柯文哲或民眾黨都無關。（編輯：林興盟）1130826

民進黨台北市議員林延鳳揭露，柯文哲所購商辦為其他公司登記（圖），質疑他將選舉補助款化作房產外，還進而靠此收租當「包租公」。（民進黨台北市議員林延鳳提供）
民進黨台北市議員林延鳳揭露，柯文哲所購商辦為其他公司登記（圖），質疑他將選舉補助款化作房產外，還進而靠此收租當「包租公」。（民進黨台北市議員林延鳳提供）
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