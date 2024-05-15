富威電力股東會通過股票上市案 擬於6月遞件申請

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（中央社記者潘智義台北15日電）森崴能源旗下富威電力今天舉行股東常會，通過每股配發現金股利0.5元，同時通過申請股票上市案。

富威電力董事長胡惠森指出，富威電力去年12月21日登錄興櫃一般板交易，將在今年6月20日興櫃滿6個月，為增加籌資管道及利於未來公司長遠發展，今天股東會經股東投票表決通過申請股票上市案，預計將在6月向台灣證券交易所提出股票上市申請。

胡惠森表示，受到國內電價全面上漲影響，近來醫院、百貨、工廠來電詢問節能服務大幅提升。依照節能範圍從照明、變頻空調、冰機系統、熱回收到能源管理系統建置，平均工期至少半年至1年，隨著大用戶電價成本顯著上升，大型工廠及百貨商場的節能需求增加下，預計今年下半年節能業務將大幅成長。

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儲能業務方面，富威電力說明，在蘇澳建置的50MW增強型動態調頻備轉容量輔助服務（E-dReg）儲能案場（電池裝置容量172.5MWh）已在今年4月併網，營收將可大幅增加。碰上0403花蓮地震，當下隨即扮演關鍵電力供應角色，顯見在國發會2050年再生能源占比將達60%的目標下，儲能建置將成為穩定電網的重要設施。

綠電交易平台方面，胡惠森解釋，目前國內售電業者約63家，預估未來將突破百家，希望帶動綠電交易市場的活絡，富威電力也將在母公司森崴能源加速光電、風電投資建置下，增加綠電銷售來源帶動業績跳躍式成長。（編輯：潘羿菁）1130515