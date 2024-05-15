農業金庫獲中華信評twAAA 連14年獲最高評等

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）全國農業金庫今天表示，近期中華信用評等公司對其長期發行體信用評等為twAAA，代表農業金庫有極強的財務承諾履行能力，這是自2011年迄今，連續第14年獲得最高評等。

全國農業金庫發布資訊指出，4月26日中華信用評等公司確認其長期發行體信用評等為twAAA，短期發行體信用評等為twA-1+，無擔保次順位金融債券的債務發行信用評等為twAA。

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全國農業金庫並說，其中長期發行體信用評等的評等展望為「穩定」，並是2011年以來，連續第14年獲得最高評等。

全國農業金庫分析，其肩負輔導農漁會信用部事業經營及協助農漁村經濟發展的政策性任務，的確會影響資產負債結構不對稱，以及營運網路受限等的改善程度；然而農業金庫一直能維持允當的資本水準，以及流動性結構強健的高度分散資金管道，故能獲致以上評等。（編輯：陳政偉）1130515