新北消防兒童夏令營開放報名 學習防災應變

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市消防局今天表示，專屬國小學齡學童的消防兒童夏令營活動，即日起到6月5日開放報名，歡迎就讀或設籍新北市的國小學童報名，學習防災應變的知能。

消防局今天舉辦記者會宣布消防兒童夏令營活動起跑，即日起到6月5日開放報名，讀或設籍新北市的國小學童可依今年暑假後就讀年級別，到消防局官方網站或透過Line活動官方帳號（@2024camp）進行線上報名。

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消防局表示，因近來0403地震造成人命傷亡，為深耕防災觀念及宣導平時災害應變重要性，這次新北消防兒童夏令營活動特別增加地震防災項目，讓學童能從寓教於樂下學習防災應變，了解正確防震、防火、防溺及緊急避難逃生要領，期許所有學童都能擁有一個充滿意義且永遠難忘的快樂暑假。

消防局表示，今年消防兒童夏令營場地規劃於板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林、汐止等地區，共辦理14場次、提供2800名學童參加，參加活動的學員，皆能免費獲贈防災摺疊收納背包。（編輯：張銘坤）1130515