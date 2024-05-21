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NBA新人王溫班亞馬 全票進年度新秀第1隊

2024/5/21 13:01（5/21 13:11 更新）
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NBA聖安東尼奧馬刺長人溫班亞馬（圖）以全票入選年度新秀第1隊。（美聯社）
NBA聖安東尼奧馬刺長人溫班亞馬（圖）以全票入選年度新秀第1隊。（美聯社）
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（中央社紐約20日綜合外電報導）以全票成為本季美國職籃NBA新人王的聖安東尼奧馬刺長人溫班亞馬（Victor Wembanyama），今天再以全票入選年度新秀第1隊。

美聯社報導，被選進年度新秀第1隊的，還有奧克拉荷馬雷霆的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、夏洛特黃蜂的米勒（Brandon Miller）、邁阿密熱火的小賈奎斯（Jaime Jaquez Jr.）、金州勇士的波齊姆斯基（Brandin Podziemski）。

在新人王票選排名第2的霍姆葛倫，這次同樣獲得全票，進到年度新秀第1隊。

至於被選進年度新秀第2隊的，有達拉斯獨行俠的里夫利（Dereck Lively II）、休士頓火箭的阿門．湯普森（Amen Thompson）、猶他爵士的喬治（Keyonte George）、雷霆的華勒斯（Cason Wallace）、曼菲斯灰熊的傑克森（GG Jackson）。

傑克森是以1分之差擠險勝勇士的傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），擠進年度新秀第2隊。

年度最佳防守陣容的名單將於美國當地時間21日（台灣時間22日）公布，年度最佳陣容的名單則將於美國當地時間22日（台灣時間23日）公布。溫班亞馬很有可能入選年度防守第1隊，因為他在年度最佳防守球員獎的競爭上，只輸給明尼蘇達灰狼明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）排名第2，且他也很有機會入選年度最佳陣容。

如果溫班亞馬進到年度最佳防守陣容或年度最佳陣容，抑或是兩個陣容都入選，那他將是繼1990年的羅賓森（David Robinson）、1998年的鄧肯（Tim Duncan）後，第一個被選進年度最佳防守陣容或年度最佳陣容的新人。羅賓森、鄧肯同是馬刺球員，兩人也和溫班亞馬一樣是選秀狀元。

過去只有5名新人曾入選年度最佳防守陣容，他們是鄧肯、羅賓森，及1986年華盛頓子彈（現華盛頓巫師）的波爾（Manute Bol）、1985年火箭的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、1970年密爾瓦基公鹿的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

若溫班亞馬進到年度最佳陣容，他將是史上第22位獲選的新人。近45個球季，只有鄧肯、羅賓森、1985年芝加哥公牛的喬丹（Michael Jordan）、1980年波士頓塞爾蒂克的柏德（Larry Bird）有此成就。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130521

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