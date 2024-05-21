賴總統就職演說 環球時報：台獨自白書和兩國論

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（中央社台北21日電）中國官媒環球時報21日發表評論，指總統賴清德就職演說是赤裸裸的「台獨自白書」、「兩國論」，「唯一作用就是加劇台海緊張局勢，讓台灣社會為『台獨』的豪賭付出高昂代價」。

該評論提到，賴清德就職演說中提到31次「民主」與21次「和平」，稱「所謂『民主』只不過是『台獨』給自己臉上抹的劣質脂粉，遮掩不住其『倚外謀獨』『以武謀獨』的真面目」。

評論又稱，賴清德將海峽兩岸定位為「兩個國家」，把「台灣」、「中華民國台灣」、「中華民國」都列為國名，是「往一中一台的台獨道路上更進一步」。並指演說是毫不遮掩的「兩國論」，「它的唯一作用就是加劇台海緊張局勢，讓台灣社會為『台獨』的豪賭付出高昂代價。」

評論最後說，「不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。『賴式台獨』只會加劇兩岸對立和台海動盪」。

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賴總統20日在就職典禮發表演說，呼籲中國停止對台灣的文攻武嚇，一起和台灣致力於維持台海及區域的和平穩定，「台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。」

演說同時也強調主權，指中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並希望中國正視中華民國存在的事實，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130521