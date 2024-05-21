賴總統就職提兩岸互不隸屬 馬英九批新兩國論

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（中央社記者吳柏緯台北21日電）總統賴清德昨天發表就職演說時提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬。前總統馬英九今天表示，這種說法是「新兩國論」，令兩岸陷入不可預測的風險與挑戰。

總統賴清德在20日的就職演說中指出，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民，由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家。

針對演說中涉及兩岸關係的內容，前總統馬英九今天上午出席「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會時表示，依據中華民國憲法，兩岸在統一前，台灣地區與大陸地區是一種特殊關係，「絕非兩個國家」。兩岸互不隸屬的說法是「新兩國論」，令兩岸陷入不可預測的風險與挑戰

馬英九說，在過去2008年到2016年的執政期間，兩岸共同創造了和平穩定的台海情勢，不只兩岸人民受惠，更受國際社會的讚揚與肯定，是兩岸關係的重要里程碑。兩岸互信建立於「九二共識」，海峽兩岸都堅持一個中國原則，其含義可以口頭申明方式各自表達。

馬英九指出，2015年11月7日，兩岸領導人在新加坡會晤，「我曾當面向習近平先生表示，我方強調一中各表的九二共識，不會表到兩個中國、一中一台或台灣獨立」，兩岸不是兩個國家，絕非互不隸屬也不會走向台灣獨立，這是台海和平的重要保證。

馬英九指出，2016年以來兩岸關係顯著倒退，快速走向緊張與對抗，關鍵在於民進黨政府上台後不承認中華民國憲法中的兩岸地位，也拒絕兩岸的共同政治基礎「九二共識」。

馬英九說，今年4月率領大九學堂的20名同學訪問大陸，並在北京再次與「習近平先生」會晤時表示，「若兩岸發生戰爭，將是中華民族不可承受之重。希望雙方都重視雙方人民珍惜的生命價值與生活方式，積極避戰謀和」。

馬英九提到，當時習近平回應只要兩岸認同自己是中華民族、炎黃子孫，兩岸的中國人沒有什麼不能坐下來談的，也盼望兩岸繼續交流，兩岸人民常往來，「這是他給台灣的善意，以及給予賴清德總統上任後的運作空間」。

馬英九說，然而遺憾的是，「陸委會稱炎黃子孫之說只是遠古神話，拙劣回絕」。

馬英九強調，唯有堅持中華民國憲法的兩岸定位，才能讓兩岸免於戰火。

馬英九表示以「擔任8年中華民國總統身分」為台灣人民請命，呼籲「賴清德總統要以台灣人的福祉為念、放下意識形態，修正公開宣示的新兩國論，不要自誤誤國」，並且回到中華民族的共同的歷史、文化與認同，和對岸展開對話，才能使台海有真正的和平契機。（編輯：周慧盈）1130521