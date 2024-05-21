賴清德總統就職演說後 人民日報全版刊文談反獨

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（中央社記者張淑伶上海21日電）台灣總統賴清德20日就職演說後，中共黨媒人民日報今天在第4版全版強調「一個中國原則、反對台獨」，並刊發評論文章「『台獨工作者』一紙空文賣國禍台」。

由署名鍾一平的作者撰寫這篇評論說，「台灣地區領導人賴清德在其5月20日的講話中大放厥詞，販賣『兩國論』、鼓吹『兩岸互不隸屬』，充斥著妄圖『倚外謀獨』、『以武謀獨』的險惡用心，再次暴露其『台獨』的頑固立場」。

文章稱，賴清德「一邊以各種卑劣手段企圖謀『獨』，一邊奢談兩岸對話交流，完全是招搖撞騙。大肆破壞台海地區和平穩定，鼓吹『靠實力達到和平的目標』，完全是自欺欺人」。

文章接著論述「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這是歷史和法理事實」，並稱「台獨與台海和平水火不容」，指「台灣的前途不是由一小撮台獨分裂勢力所能左右，只能由包括台灣同胞在內的14億多中國人民決定。」

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人民日報21日在第4版刊發的文章還包括：中國外交部長王毅關於「一個中國原則是維護台海和平的定海神針」的發言；外交部發言人汪文斌20日在例行記者會上談聯合國2758號決議文、主張「台灣是中國領土不可分割一部分」及「一個中國原則」的發言；國台辦對外賓參加賴清德就職典禮及賴清德就職演說的表態；以及與中國友好外籍人士、上海合作組織秘書長張明表達支持「一個中國」的言論。

中華民國第16任總統賴清德20日在就職典禮上發表演說，強調和平與主權，指中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並希望中國正視中華民國存在的事實，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作。（編輯：曹宇帆）1130521