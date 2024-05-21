森崴能源：新能源發展遇抗爭問題 盼獲政府支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）森崴能源今天召開股東會，通過每股配發現金新台幣1.5元。董事長郭台強指出，新能源發展面臨與社會住宅類似的抗爭問題，特別是天然氣電廠，但電力建置是著眼於未來國家重大基礎建設的需求，屬公共利益，期盼政府大力支持，讓業者放心推動。

郭台強指出，目前能源業者普遍面臨抗爭問題，任何人都不願住家旁設立電廠，但台灣發展半導體、AI（人工智慧）都需要大量電力，若無法突破障礙，新能源是否能趕上經濟發展需求，是目前的主要擔憂。

森崴能源總經理胡惠森指出，九崴天然氣電廠依法取得台電IPP（民營電廠）合約、台糖土地符合設置規範，建置目的是為了支應未來南科三期擴建後半導體大量投資需求的電力，提早規劃興建的民營電廠，屬於公共利益的國家基礎建設。

胡惠森表示，台積電、雪隧、高鐵開發前也都遭遇民眾抗爭，但這些重大建設都有政府的全力支持，希望新政府能支持協調，依法行政解決修法問題的關鍵，促進新能源項目的推進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

展望未來，郭台強表示，太陽能發電不穩定，晚上無法發電，因此有了儲能和風力發電的發展，而與台電合作的離岸風電項目今年將有很大突破和進展；同時，森崴能源也參與了3-2期離岸風電區塊開發的競標，大型投資項目至少1000億元，需要策略夥伴和政府支持，以降低成本和分擔風險，希望有所突破。

另外，郭台強指出，國內綠能需求持續成長，符合ESG（環境保護、社會責任、公司治理）要求，也是森崴能源發展的重要方向；森崴能源將持續投資國內外新能源項目，包括光、風、水、氣等新能源開發建設，並投資越南及其他海外市場的太陽能、水力發電廠，創造綠能的持續成長。（編輯：張均懋、楊蘭軒）1130521