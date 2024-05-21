澎湖未來化石海廢藝術創作展 海廢素材再運用

（中央社澎湖縣21日電）觀光署澎湖國家風景區管理處近年積極地進行海洋環境保育淨灘與海廢素材再運用，盼透過展覽與空間改造，向民眾傳達愛護環境及減塑身體力行的觀念，同時看見小島的美麗風景與藝術能量。

澎湖縣政府主辦的「未來化石」海廢藝術創作聯合展覽今天在澎湖遊客中心展出。展覽主題以「人類世下的未來化石想像」為主軸，探討人類世中海洋廢棄物對於環境所造成的傷害，以輕快有趣的角度試想未來人類在挖掘到無數的塑膠垃圾時，會如何拼湊出塑膠時代的生物們，還原出各式各樣稀奇古怪的怪獸。此次展覽將展示澎湖14所國中小學的學生與全台14名藝術創作者所打造的作品。

澎湖縣政府教育處表示，化石骨骼拼貼畫的素材，都是由縣內國中生淨灘過程中撿拾回來的海廢垃圾，並使用這些的白色塑膠碎片去拼湊出想像中的史前怪獸；14名藝術家分別運用了各類不同媒材進行創作，包含金屬工藝、木作玩偶、陶藝創作、平面插畫、數位設計、織品玩偶等，將小朋友們海廢作品中獨有的純真目光與豐富想像力，導入藝術家重新轉譯想像，讓原先只有骨骼樣貌拼貼畫在藝術家的創作中長成栩栩如生的生物。

縣府教育處表示，展覽作品豐富多元，同時展現了澎湖另類的風景與藝術創作能量，除了現場導覽與作品介紹外，也會首度公開澎管處由藝術家與澎管處同仁共同淨灘、創作打造出的海底意象多功能展間「榮譽薰章」，將澎管處簡報間改造成澎湖南海薰衣草森林為主題的溫馨空間。讓海廢素材擁有全新的生命，打造出澎湖與環境永續共好的觀光新亮點。海廢藝術創作聯合展覽即日起至6月21日於澎湖遊客中心展出。（編輯：黃世雅）1130521