台北愛樂室內合唱團音樂會 向合唱人致敬

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）台北愛樂室內合唱團「因為音樂」音樂會，邀請菲律賓作曲家帕敏圖安創作新曲「因為音樂」，描繪「同聲歌唱，親如一家」，用這首作品向每一位合唱人致敬。

根據台北愛樂文教基金會發布的新聞資料表示，帕敏圖安（John Pamintuan）以拉丁文作為歌詞展開全新創作，寫出從剛加入合唱團時的悸動好奇，逐漸融入團體的心靈契合，承擔責任時的投入奉獻，到最終認定「合唱人」職志的恍然明悟，整首樂曲以浪漫的旋律及纖細敏感的和聲唱出澎湃如潮的激情。

台北愛樂室內合唱團成軍三十餘年來，致力創造更多台灣當代合唱作品，打造合唱新作。2019年以全當代委託創作專輯「印象台灣II」入圍第三十屆傳藝金曲獎六項提名，並獲「最佳演唱獎」。

指揮古育仲表示，這場音樂會中可以聽到許多作曲家的巧思，像是音樂會上也將首演台灣作曲家郭靖沐為箏與人聲所譜寫的「霞」，將人聲與箏的聲響搭配作各種不同嘗試。

台北愛樂室內合唱團「因為音樂」音樂會將於5月7日在台北國家音樂廳登場，參與的音樂家還包括指揮謝斯韻，鋼琴家張絜宇以及箏演奏家郭靖沐。（編輯：方沛清）1130501