張書偉「我的婆婆2」娶妻遇變數 婚禮大方邀前任

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（中央社記者洪素津台北30日電）戲劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」將開播，戲裡、戲外都遇到婚姻議題的演員張書偉今天和前女友勇兔同框宣傳，提及婚禮不尷尬，更大方對勇兔說：「妳不用包，全家來都可以。」

藝人鍾欣凌、洪都拉斯、黃姵嘉、張書偉、Darren邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、丁也恬與勇兔林筳諭出席首播記者會，預告中張書偉和黃姵嘉步入禮堂發生變數，戲外張書偉開心籌備婚禮，在勇兔面前侃侃而談不尷尬。

張書偉分享籌備婚禮進度，勇兔先逗趣說：「他（指張書偉）說不用錢，我在想要不要去，但是我還沒拿到喜帖」；張書偉暱稱勇兔為「兔兔」說：「妳不用包，全家來都可以」，勇兔再大方回應：「全家都帶去，我要1桌。」

另外，張書偉回歸男子團體Energy，目前積極籌備演唱會，也是男團5566出身的王少偉笑說：「我看了就覺得好累」，台灣很少有這樣秒殺的男團，其他團很難有這樣的成績，很替Energy開心。

被問及是否回歸5566，王少偉說：「我跳不動了啦！」媒體笑問是不是腳有問題，王少偉幽默喊：「我腎不好，所以不能熬夜」，避開和5566成員不和傳言。

劇中新加入的洪都拉斯和丁也恬飾演母子，備受矚目的一哥和彩香戀情就要開花結果，卻殺出來自阿根廷的程咬金「一婆」，鍾欣凌讚洪都拉斯把一哥演得自然，洪都拉斯卻抱怨：「我被搞到半裸是拍攝當天才知道。」

身為「當天被脫」的前輩，楊銘威喊：「通常導演的起手式是『你今天內褲好看嗎』」引起現場笑翻，蘇晏霈也自爆這季衣服布料是有史以來最少、最露。

「我的婆婆2」再回到熟悉的台南市取景，期待透過戲劇結合當地文化，讓觀眾更了解在地文化。

「我的婆婆2」5月4日起每週六晚間9時在公視、LINE TV首播，10時在公視+、愛奇藝國際版與中華電信MOD/Hami Video跟播上架。（編輯：李明宗）1130430