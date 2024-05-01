屏東恆春月琴傳唱紐約 老少演出者滿滿感動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）駐紐約辦事處今天舉辦「樂情島嶼」晚會，提前慶祝5月美國亞太裔傳統月。在屏東縣長周春米率領下，老中青三代演出者呈現融合傳統月琴與恆春民謠的音樂劇，博得滿堂彩。

亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）表彰太平洋島國文化，駐紐約辦事處依往例與太平洋友邦吐瓦魯合辦活動，結合文化、音樂、舞蹈及美食等元素，期望紐約外交社群進一步認識台灣。吐瓦魯駐聯合國代表團人員及眷屬表演傳統舞蹈，台灣屏東恆春民謠藝師團呈現音樂劇「半島風聲相放伴」國際版。

周春米受訪時說，恆春民謠傳唱100多年，訴說當地人生活、故事、感情，是台灣重要的文化資產。紐約是世界的舞台，恆春人把「半島風聲相放伴」唱給世界聽，是莫大的榮幸，也是莫大的喜悅。

恆春民謠藝師團赴美，4月27日先在密西根州安亞伯（Ann Arbor）演出，紐約是第2站，也是最後一站。「半島風聲相放伴」用紐約客熟悉的音樂劇形式，以中文、台語述說恆春在地女性月琴傳人的生命故事，老中青三代表演者同台表演，彈唱「思想起」、「四季春」、「牛母伴」等經典民謠，感動在場人士。

駐紐約辦事處長李光章提到，昨天下午觀看彩排後跟周春米說，擔心今晚百老匯票房可能會受影響。若真的如此，他建議百老匯派星探去恆春，把阿嬤們帶到百老匯長期駐演，有助於提高收益。

恆春民謠藝師團中的傳藝師黃却銀、吳登榮長期推廣民謠文化，上週登錄為屏東縣傳統表演藝術「恆春民謠」保存者。

76歲的黃却銀受訪時說，原本不太了解恆春民謠，1997年參加行政院文化建設委員會（文化部前身）在恆春成立的民謠月琴研習班，「頭一栽進去就拔不出來」。

她說，自己出身貧窮家庭，婚姻不算順遂，可藉由民謠唱出悲傷心聲。她對傳唱民謠十分堅持，曾向啟蒙老師表達，會把恆春民謠當做一半的生命，絕不退縮，「我要一直唱到我兩眼閉上，已經不能唱了，我才停止」。

71歲的吳登榮首次出國就把家鄉音樂帶給美國聽眾，直說心中充滿幸福感。

以月琴為諧音的「樂情島嶼」晚會除音樂劇及舞蹈表演外，駐紐約辦事處也準備滷肉飯、潤餅、刈包等台灣小吃及珍珠奶茶等飲品，供與會的友邦及理念相近國家領事團與駐聯合國官員、紐約藝文、智庫學界人士品嘗，體驗台灣美食文化。

活動登場前特地舉辦「民謠與月琴的相遇」工作坊，由車城國小校長王怡萱、恆春國小校長鄭鴻博及參與「半島風聲相放伴」演出的13歲學生潘宥任、葉行真示範彈唱，讓聽眾近距離感受台灣傳統民謠魅力。

潘宥任學月琴4年，曾在恆春民謠全國大賽獲特優獎，跟著阿公阿嬤一起出國展現屏東在地文化，喜歡練琴也愛表演的他與有榮焉。

潘宥任向中央社表示，恆春半島過去被認為是「庄腳所在」，如今大家知道有被列為無形文化資產的民謠，卻沒有太多人要學。他抱著期待心情出國推廣民謠，想讓更多人聆聽、學習，也看到民謠感動大家的地方。（編輯：陳慧萍）1130501

恆春民謠傳藝師黃却銀（左2）、吳登榮（右2）及屏東縣長周春米（左）訪問紐約，4月30日在駐紐約辦事處與處長李光章（右）合影。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年5月1日

屏東恆春民謠藝師團訪問紐約，4月30日在駐紐約辦事處舉辦「民謠與月琴的相遇」工作坊，示範月琴彈唱。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年5月1日

屏東縣長周春米4月30日在駐紐約辦事處表示，縣府長期致力傳承、發揚恆春民謠，希望把最具穿透力的恆春民謠「唱乎世界聽」。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年5月1日