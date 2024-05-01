彰化無照保母與男友涉虐4童 女3罪遭判刑、男2年6月

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（中央社記者鄭維真彰化1日電）彰化邱姓無照保母被控與男友涉虐待4名幼童，除用膠帶綑綁雙手、以熱湯燙傷小孩雙腳，還傷害男童生殖器，法院近日依傷害罪分別將保母處4月、2月、1年5月刑期；判黃男應執行有期徒刑2年6月。全案可上訴。

根據彰化地方法院判決書，邱女與黃男同居於托育地點，兩人均未受保母人員專業訓練，也未取得保母人員技術士證，邱女卻從民國110年5月起在臉書（Facebook）保母社團以低價招攬收托，並告知家長黃男會共同照顧。

判決書指出，邱女5月底生產，在此前後明知要照顧自己與黃男的孩子，已無力再托育幼兒，卻陸續收托4名幼童，黃男在邱女生產、坐月子期間更完全處理托育幼兒事宜。

據判決書內容，邱女、黃男其中1人在5月中以膠帶綑綁4歲女童雙手；6月底邱女因無暇照顧1歲多男童，導致男童自行從柵欄式嬰兒床爬出不慎摔落，傷及後腦勺，之後又遭其他幼兒咬傷。

邱女、黃男其中1人又於7月底以熱湯燙傷4歲男童雙腳，並傷害男童生殖器官，導致其生殖器官有開放性傷口、左側大腿挫傷、雙側足部二度燙傷；8月期間，黃男涉嫌在車上毆打2歲男童背部，導致其背部有大片瘀傷。

4名幼童家長事後察覺孩子身上有傷，帶往醫院急診就醫，才讓整起事件曝光，彰化地方檢察署於110年11月起訴邱女、黃男，建請法院從重量刑。

4歲男童母親接受詢問時說，男童托育回家後變得沒安全感，晚上到隔天中午都沒小便，男童稱「不敢尿尿」；家裡有客人來訪，男童都會躲起來，且洗澡只敢洗冰水，沖溫水會哭。

邱女、黃男否認有傷害犯行，辯稱4歲女童雙手是被其他小孩弄傷、4歲男童翻倒熱湯才燙傷、只是輕拍2歲男童。

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法院依據證人說詞、傷勢檢驗報告及Line對話等相關人物證，認為事證明確，被告2人所辯均無可採，依成年人故意對兒童共同犯傷害罪等，判黃男應執行有期徒刑2年6月。

法官認邱女有3項犯罪事實，依成年人故意對兒童共同犯傷害罪、過失傷害罪等，分別處4月、2月、1年5月刑期，邱女可依法向檢方聲請易服社會勞動，待檢察官審酌是否准許，再聲請定應執行刑。（編輯：陳仁華）1130501