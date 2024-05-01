奪奧運輕艇門票 賴冠傑盼進決賽與最厲害選手較勁

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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）宜蘭籍國手賴冠傑日前獲得巴黎奧運輕艇競速門票，宜蘭縣長林姿妙今天接見並期許賴冠傑持續奪得佳績。賴冠傑說，希望能進入奧運決賽，「跟地球上最厲害的7個人同場較勁」。

賴冠傑4月21日出戰在日本舉行的2024亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽，在男子C艇1000公尺決賽以4分11秒577鍍銀，取得巴黎奧運參賽門票，成為台灣首名前進奧運的輕艇競速選手。

林姿妙今天在縣長會客室接見賴冠傑，並頒發新台幣10萬元獎勵金給賴冠傑。林姿妙說，「宜蘭囝仔真厲害」，賴冠傑能夠進軍巴黎奧運，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，期許賴冠傑今年夏天再接再厲，持續在奧運殿堂上奪得佳績。

賴冠傑表示，這次比賽是他今年的第一場賽事，表現有點差強人意，但還在狀態內，後續還需要很多調整，教練會協助他調整，在巴黎奧運前將狀態調整到最好。

賴冠傑說，之前與已逝的媽媽約定，他要成為最優秀的選手，闖進奧運殿堂是運動員的夢想，也象徵解鎖新的成就，他希望能進入奧運決賽，「跟地球上最厲害的7個人同場較勁」，至於名次不敢多想，會盡力發揮拿到最好成績。

賴冠傑表示，媽媽很支持他朝向目標努力，他取得巴黎奧運參賽門票，媽媽一定會感到驕傲，而女友也很支持他，女友全家一行10人也到日本看他比賽，他會活在當下繼續努力，為了身邊的人繼續奮鬥。（編輯：李錫璋）1130501