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北市水舞嘉年華登場 彩虹橋每晚時段管制通行

2024/5/1 22:02（5/1 22:06 更新）
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2024台北水舞嘉年華1日起在錫口碼頭彩虹橋正式展開，活動打破一般水舞展演方式，結合河面水幕、橋體投影及彩虹橋本身S曲線，營造視覺立體感，再搭配每2週變換的不同曲目，帶給民眾多重享受。中央社記者張新偉攝 113年5月1日
2024台北水舞嘉年華1日起在錫口碼頭彩虹橋正式展開，活動打破一般水舞展演方式，結合河面水幕、橋體投影及彩虹橋本身S曲線，營造視覺立體感，再搭配每2週變換的不同曲目，帶給民眾多重享受。中央社記者張新偉攝 113年5月1日
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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市政府首度舉辦的水舞嘉年華今天登場，市府表示，即日起至6月30日止，錫口碼頭彩虹橋每天晚間7時至9時都會有水舞演出，施放期間彩虹橋將管制通行，以防水霧噴至人身。

台北水舞嘉年華今天開幕，市長蔣萬安致詞表示，非常開心在各局處、在地商圈及里長的努力下，台北市也有了水舞展演活動，未來2個月將天天有節目、週週都精彩，讓市民及觀光客都能充分享受台北夏日夜晚的活力。

蔣萬安說，即便下著雨，水舞演出在光雕及音響效果搭配下依然非常值得觀賞，鼓勵民眾每天都可以搭乘捷運到松山站後，先前往松山慈祐宮參拜，再逛饒河夜市品嚐美食，最後散步到錫口碼頭欣賞演出。

蔣萬安指出，除了每天晚間7時到9時、每半小時施放5分鐘的水舞外，即日起至6月30日還會有錫口文化節、單身聯誼活動、毛小孩派對等活動接力登場，期盼帶來整體經濟及觀光效益，讓水舞嘉年華持續年年舉辦。

台北市工務局水利處提醒，由於彩虹橋上風勢強勁，為防止水舞演出時噴至人身，每場演出前5分鐘都會進行雙向管制，待演出結束後才恢復通行，若造成不便請見諒。（編輯：陳政偉）1130501

台北市長蔣萬安（左4）、副市長林奕華（右2）、台北市議長戴錫欽（左3）、國民黨籍台北市議員秦慧珠（右4）與同黨籍立委李彥秀（右3）等人1日晚間同台出席「2024台北水舞嘉年華」開幕式，與民眾共賞精彩水舞演出。中央社記者張新偉攝　113年5月1日
台北市長蔣萬安（左4）、副市長林奕華（右2）、台北市議長戴錫欽（左3）、國民黨籍台北市議員秦慧珠（右4）與同黨籍立委李彥秀（右3）等人1日晚間同台出席「2024台北水舞嘉年華」開幕式，與民眾共賞精彩水舞演出。中央社記者張新偉攝　113年5月1日
2024台北水舞嘉年華1日起在松山區彩虹橋正式登場，每天晚間5個場次帶來5分鐘精彩水舞展演，為台北夜生活增添繽紛色彩。中央社記者張新偉攝 113年5月1日
2024台北水舞嘉年華1日起在松山區彩虹橋正式登場，每天晚間5個場次帶來5分鐘精彩水舞展演，為台北夜生活增添繽紛色彩。中央社記者張新偉攝 113年5月1日
台北市政府首創的水舞嘉年華1日起在錫口碼頭彩虹橋登場，活動期間每晚都有水舞展演，一路演出到6月30日嘉年華閉幕為止。中央社記者張新偉攝　113年5月1日
台北市政府首創的水舞嘉年華1日起在錫口碼頭彩虹橋登場，活動期間每晚都有水舞展演，一路演出到6月30日嘉年華閉幕為止。中央社記者張新偉攝　113年5月1日
2024台北水舞嘉年華1日晚間在錫口碼頭彩虹橋熱鬧開跑，將持續至6月30日，每晚都有精彩水舞展演，搭配聲光動畫投影，展現光影燦爛的夜間視聽饗宴。中央社記者張新偉攝 113年5月1日
2024台北水舞嘉年華1日晚間在錫口碼頭彩虹橋熱鬧開跑，將持續至6月30日，每晚都有精彩水舞展演，搭配聲光動畫投影，展現光影燦爛的夜間視聽饗宴。中央社記者張新偉攝 113年5月1日
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