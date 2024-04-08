論特別預算修法 柯建銘：國民黨應多做點功課

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（中央社記者王揚宇台北8日電）朝野爭論特別預算修法，國民黨立委指民進黨在野時，時任立委柯建銘等人就曾提案限縮特別預算編列。柯建銘今天說，關於預算法修正，國民黨對他攻擊前應該多唸點歷史、多做點功課。

國民黨立委提案修預算法，限縮特別預算編列、動支相關規範，因花蓮強震再添異議。

國民黨立法院黨團副書記長許宇甄7日表示，預算法第83條第4款淪為執政黨浮濫編列特別預算的理由，早在1996年，當時在野的民進黨就曾提案刪除，時任立委柯建銘提案修正預算法部分條文，刪除「不定期或數年一次之重大政事」。理由是「為避免特別預算編列的浮濫，破壞正常預算體制，有必要嚴格限制特別預算編列之條件」。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間在臉書撰文，詳細說明28年前為何提案修法的歷史脈絡，也說國民黨在3日花蓮大地震後，因為自己提案刪除預算法第83條中政府可以「不定期或數年一次重大政事」編列特別預算的條文，以及第84條中政府如遇緊急危難時，可先行動用一部分預算的但書，遭到社會各界抨擊。

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柯建銘表示，但國民黨卻不思檢討，反而還找他在民國85年提案修正當年預算法第75條的版本，想要以此證明民進黨也做過一樣的事情，但他必須要說，這是國民黨只知其一不知其二，不瞭解歷史脈絡，所採取的膝反射式的回應罷了。

柯建銘最後提到，大法官早已做出解釋，特別預算就是行政權的展現，而藍、白以國會過半之姿，提案修正預算法第83條、84條，就是要讓行政院無作為、手腳都被綁起來，甚至緊急狀況也不能動支部分預算，罔顧人民生命安危、國家對災變的應變能力，以及國防安全的需要，這種只有眼前政治利益、為反對而反對，無國家整體利益考慮的在野黨，還有存在的價值嗎。（編輯：蘇龍麒）1130408