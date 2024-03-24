優勝董事長專訪1 / 許景翔勉學子拒當「肥鴿」 飛出牢籠勇闖斜槓人生

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）「大家都想要賺錢，但要有時間陪家人，而不只是忙著還房貸」，優勝奈米董事長許景翔靠著環保剝金術一戰成名，拿下多個專利，成功打響知名度。他積極推動產學合作，常到大專院校演講，他對年輕學子的期許，就是不要當「肥鴿」。

許景翔最近到台灣大學向碩博士生演講，學校老師告訴他，現在學生畢業後都想進入台積電，希望許景翔鼓勵大家勇敢創業，嘗試更多可能。

「我一開場就跟學生說，鼓勵你們全部去台積電，老師當場傻眼」，許景翔笑著解釋，因為大部分學生畢業後會面臨2個枷鎖，首先，在場學生很多都是建中、北一女畢業，一路都是最高學府，「如果同學年薪200萬元，你的年薪只有60萬元，心裡一定不平衡」。

第2個枷鎖則來自父母期待，「父母如果出去對人說，我兒子在台積電，走路會變螃蟹（意指心情得意、走路橫著走）！」

受困於2個枷鎖，許景翔建議學生畢業後不如先進台積電，若真的不適應再離職，然後好好靜下心思考，自己究竟想做的是什麼。

但許景翔不諱言，先進台積電工作這條路「風險很高」，因為拿著待過台積電的履歷表，除非繼續待在高科技業，否則不見得受歡迎，因為有可能會被認為吃不了苦才離開台積電，而且其他公司也會有「我沒辦法付你200萬」想法。

許景翔認為，年輕學子與其隨波逐流，繞了一大圈後依舊茫茫然，找不到前方目標，不如起點就認真思考想走哪條路。

「去台積電很好，但你們就是『肥鴿』，養得肥肥、打開籠子也飛不動」，許景翔表示，大家都喜歡賺很多錢，但試想，在新竹當個高科技業工程師，勢必得在當地買房，一間動輒4000萬元起跳，每年年薪200萬元，背20年房貸，做到退休有一間房子，「人生就這樣而已」。

捨棄台積電光環，選擇另一條路，可能買不起4000、5000萬元的房子，但「生活就不一樣了」。

許景翔表示，當一隻肥鴿，生活只剩下辛勤工作、努力還房貸，每天喊苦又捨不得離開，如果願意挑戰，其實有另一種選擇，「你可以當一隻很瘦的老鷹」。

許景翔說，選擇創業的年輕人，可以展開多元斜槓生活，且人生旅途中，能夠繼續陪伴家人、實現自己的夢想，「這些東西不是金錢買得到」。

談到創業，許景翔不吝於分享建議，他以開咖啡廳為例，大家都想開咖啡廳，失敗者不計其數，原因在於他們一心只想賣咖啡，卻沒有想如何存活。

許景翔說明，多數人湊足第一桶金後，第一件事就是買機器、裝潢，然後開始賣咖啡，現金流沒了，接下來和銀行借錢也借不到了，因為銀行只會借有錢的人。

「先不要把錢花在硬體」，許景翔指出，有了第一桶金後，應該馬上向銀行借錢，創造更豐沛的現金流，然後貿易、賣咖啡豆，帶來隱藏收入，同時節省硬體成本，機器設備用租的，自己的力氣花在行銷、做品牌、市場調查，這才是生存之道。

許景翔有一套「2I哲學」，創新是innovation，從0到1的過程，但發明並不容易，若能從1整合到100，integration，集結眾人之力，就能做更多事，這也是優勝團隊壯大的秘訣；做好這兩個I，是創業很重要的環節。

延續經營咖啡廳的例子，許景翔指出，只做客人店內消費的生意，營收有限，若能進行完整的市場調查，接著賣甜點、賣鹹食，把生意做到商辦大樓的辦公族群，包下他們的下午茶時光，營收就會顯著成長，「這才是你（創業者）的工作，而不是專注在如何把咖啡上的拉花拉得更漂亮」。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130324