優勝董事長專訪2 / 電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）2019年，手機大廠蘋果為一杯清澈乾淨的「神奇水」跨海來台，在隱於巷弄內的工廠展開整整5天稽核工作。透過無毒化學配方的「這杯水」，輕鬆剝離手機內的貴金屬「金」還有黏著電子零件的「錫」，剝金與剝錫完成度幾近百分百情況下，成為蘋果合格供應商。如今，優勝奈米將邁開步伐，鎖定中科二林與印尼設廠，擠身鋰電池再生材料綠色製造。

走進優勝奈米位於土城工廠，沒有高精密設備，產線上堆疊許多報廢主機板，很難想像這是讓優勝奈米打敗競爭同業，拿下蘋果核發供應資格，一戰成名的現場。

「國際品牌大廠渴求綠色、安全的處理製程」，優勝奈米總經理羅明威表示，傳統金屬剝除的做法是直接用火烤，碳排量非常高，或是使用有毒化學品王水，對人體有害；優勝奈米的環保藥劑無腐蝕性、不傷底材，最重要的是溫和安全，公司理念與國際品牌大廠一拍即合，除了蘋果，輝達、惠普等國際大廠也都是客戶。

優勝奈米當場向中央社採訪團隊展示獨門綠色環保剝金術，夾子夾著鍍金彈片，再倒入環保金屬劑、溫度約35度的水中，輕輕晃動13秒，拿起來後，金黃色澤不再，呈現的是乾乾淨淨的銀灰色。

疫情加速全球數位化進程，也讓電子廢棄物急速增加。根據聯合國全球電子廢棄物監測報告，隨著數位科技快速發展，全球電子廢棄物正以驚人速度成長，2022年全球已經產生5940萬噸的廢棄物，預估2025年就會竄升至6530萬噸，短短3年，成長近1成。

羅明威表示，民眾認為是垃圾的電子廢棄物，在他們眼裡是蘊含寶藏的礦山，以iPhone 6手機為例，每噸的「含金量」達716克，但是要如何「煉金」，這就是know how。

優勝奈米董事長許景翔補充說，用當前黃金行情價估計，一噸iPhone 6回收料，高達6萬美元價值啊！

根據聯合國全球電子廢棄物監測報告，隨著數位科技快速發展，全球電子廢棄物正以驚人速度成長，2022年全球已經產生5940萬噸的廢棄物，預估2025年就會竄升至6530萬噸，短短3年，成長近1成。中央社記者裴禛攝 113年3月24日

（中央社製圖）

傳統鍍金環境差 許景翔鑽研綠色化學藥劑成名

優勝奈米獨門綠色剝金術，就連總統蔡英文參觀時都曾驚嘆「好神奇的水！」並吸引美國在台辦事處（AIT）、美國參眾議員、中東皇室前來參訪。但許景翔創業的起心動念卻是不太美好的回憶，而是他親眼見到傳統方法對人體的危害。

許景翔於製造業大廠任職外派期間，看著職員每天處在以氰化物作為化學藥劑的工作環境，通風不良、藥劑又具有腐蝕性，感嘆「好像毒氣室」之餘，能做的事情卻相當有限，許景翔開始思考，微薄的一己之力究竟能夠發揮什麼影響力。

幾番深思後，許景翔回到台大攻讀材料博士，全心投入綠色化學的研究領域，而後於2009年創立優勝奈米，親自打造理想的職場環境，一步一腳印落實低碳、無毒製程，希望優勝團隊能夠拋磚引玉，掀起一場綠色的寧靜革命。

為了推廣自家環保剝除劑，優勝奈米向蘋果毛遂自薦，恰好蘋果也在亞洲尋找綠色環保方式剝除金屬技術，隨即派員來台了解，從iPhone、iPad到MacBook air一一檢視剝離成效，優勝奈米拿到合格商資格後，許景翔原以為從此能夠大啖蘋果單，才發現最大難題還在後頭。

蘋果要求回收工廠需一併處理海外廢棄品，不過現行台灣環保法規禁止進口電子廢棄物，也就是說，台灣沒鬆綁法規，優勝無法在台灣設廠接單。「要解決這個困境，就是去海外」，許景翔坦言，公司正醞釀跨出去的機會。

沒有被當年挫敗打擊的許景翔，不斷思考著公司下一步該怎麼走，最後優勝團隊2021年決定從鋰電池處理著手，將觸角延伸電子級再生材料。

手機、行動電源、筆電、充電電池、電動機車到電動汽車，鋰電池在日常生活中隨處可見，不過台灣對鋰電池處理缺乏系統性規劃，只有回收廠將廢棄鋰電池破碎至電池黑粉的前段處理，將黑粉回收至作為再生料的後段流程，卻付之闕如。

許景翔希望補起鋰電池產業鏈的失落環節，讓鋰電池生命週期迴圈再生。

2022年1月，優勝新能源再生科技誕生，公司座落於桃園蘆竹，透過環保金屬剝除劑、環保放電劑及綠色濕製程，可將廢棄鋰離子電池（電池黑粉）轉為碳酸鋰、硫酸鈷、硫酸鎳等電池再生材料；優勝新能源也獲鋰電池大廠天宇工業、因虛擬貨幣熱潮爆紅的撼訊科技投資。

鋰電池與電動車、儲能等大趨勢息息相關，台灣業界還在摸索電池產業如何跟進淨零浪潮轉型之際，異軍突起的優勝新能源，成功吸引不少人目光。

許景翔透露，有投資方主動找上門，希望優勝團隊於中科二林園區設廠，投資金額粗估新台幣3億元，目前已在審核階段，加計整地、建廠等進度，預計2026年完工，產能可望是蘆竹廠的3倍以上，加上中科既有的產業能量，可望讓鋰電池產業鏈更具規模。

優勝奈米向中央社採訪團隊展示獨門綠色環保剝金術，夾子夾著鍍金彈片，再倒入環保化學劑、溫度約35度的水中，輕輕晃動13秒，拿起來後，金黃色澤不再，呈現的是乾乾淨淨的銀灰色。中央社記者裴禛攝 113年3月24日

優勝蘆竹工廠主要做鋰電池黑粉回收與電子及再生材料生產，該廠將引進策略投資者，未來將生產碳酸鋰再生材料。藍色圓筒內為回收鋰電池處理成粉末狀。中央社記者裴禛攝 113年3月24日

優勝進軍印尼放眼亞太市場 朝蘋果回收廠目標邁進

優勝團隊持續拓展業務觸角，也期待壯大自主能量，以利接下更多國際大廠訂單。

許景翔表示，目前優勝規劃於印尼東雅加達設廠，以「煉金」為主軸，並延續鋰電池處理的布局，另於印尼巴淡島設廠。

「我們先把廠蓋起來，自己有造血能力後，再去跟蘋果談」，許景翔表示，印尼產黃金，因此優勝與印尼投資方合作，可以吃下金礦生意，並朝蘋果回收廠的目標前進。

至於巴淡島鋰電池廠，今年第4季可望完工，許景翔說明，印尼擁有全球最大的鎳儲量，也是鈷的第二大生產國，全球知名車廠、電池廠爭相進軍印尼，雖然印尼境內缺乏鋰，但若能透過回收料補起鋰的能量，有機會形成完整產業鏈。

優勝團隊從2009年走到現在，公司業務版圖不斷拓展，但始終圍繞著綠色製程，以綠色環保藥劑、客製化設備機台及專業諮詢所形成的商業模式打天下。

許景翔說，優勝選定的路能夠一直走下去，是因為符合客戶需求，同時有技術支撐。

以近年很夯的碳捕捉議題而言，優勝團隊鋰電池處理過程中難免產生廢氣，公司便投入碳捕捉研發技術，導入美國太空總署NASA高質傳反應技術至設備，同時結合專利藥劑，便能快速淨化空氣，有效去除懸浮微粒（PM）、氮氧化物（NOx）與有機揮發性氣體（VOCs）多種空氣污染物。

許景翔表示，優勝碳捕捉科技的起點是因為自身有需求，研發成功、有使用經驗後，才會進一步賣給客戶，「我是因為自己有需要，而不是因為碳捕捉能夠賺錢」。

許景翔穿梭在貴金屬回收、電子廢棄物處理、鋰電池回收、碳捕捉等大議題中，彷彿鍊金術師，所到之處都能點石成金。「大家覺得我們好像做很多事情，但其實我們一直沒有變」。

許景翔帶領著優勝團隊，身體力行地實踐公司精神標語「You see waste. We see resource」，不讓汰舊的綠色能源，成為下一個污染環境的因素。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130324

優勝自行研發碳捕捉劑UW-120，團隊將二氧化碳灌入瓶內，並與碳捕捉劑發生化學反應。圖為專家正在量測二氧化碳濃度。中央社記者裴禛攝 113年3月24日