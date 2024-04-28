教宗訪威尼斯參觀雙年展 睽違7個月首度離開羅馬

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（中央社威尼斯28日綜合外電報導）天主教宗方濟各今天將訪問威尼斯，這是他7個月來首次離開羅馬。由於87歲的教宗健康狀況不佳，他此次行程預料將受到密切關注。

阿根廷籍的方濟各擔任天主教會領袖的這11年間環遊世界各地，但去年9月造訪法國馬賽後，他就再也沒有出訪過。

方濟各去年12月因支氣管炎被迫取消杜拜行程；他原定在杜拜舉行的聯合國氣候會議發表演說。

梵蒂岡2月宣布教宗罹患輕微流感後，3月他在最後一刻取消了復活節活動。

在威尼斯，教宗第1站將造訪朱蝶卡（Giudecca）一所女子監獄，梵蒂岡在此展示了今年參加威尼斯雙年展的作品。

這座曾是修道院的監獄現在關押長刑期囚犯，多年來倡導邊緣人群權利的方濟各將與80名受刑人中的一些人會面並參觀展覽。

「用我的眼睛」（With my Eyes）是一場身臨其境的藝術展，透過10位不同藝術家的作品思考囚犯的日常生活。

展覽首席策展人梅東薩（Jose Tolentino de Mendonca）表示：「這將是歷史性的一刻，因為他將成為第一位參觀威尼斯雙年展的教宗。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130428