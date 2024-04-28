新北聯醫前心臟內科主任收賄定讞 應執行6年徒刑

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（中央社記者劉世怡台北28日電）新北聯醫前心臟內科主任陳識中涉在採購案貪污收賄等，部分案件111年判刑2年定讞後，剩下案件後來判10月至2年4月不等徒刑定讞。檢方聲請定應執行刑，高院裁定應執行6年。

台灣高等法院日前裁定指出，受刑人陳識中（已改名陳世瑀）所涉6案（5起標案收賄及洗錢犯行），均在偵查初期即自白並繳交全部犯罪所得，也供出本件共犯，陳識中已真摯表達犯後悔悟的態度，並竭力協助偵查，以聊表改過自新的意思。

高院裁定指出，陳識中具有專業醫療學識及能力，迄今仍不斷至偏鄉義診，以示懺悔並回饋社會，刑度越短，越有力量利他利人，陳識中的父親於陳識中入監前4天中風，陳識中入監後，每日懸念父親；陳識中的二哥生病，他負起照顧二哥小孩的責任，再加自己的小孩，家計負擔沉重。

高院法官審酌，陳識中總體情形，經綜合判斷，裁定應執行6年有期徒刑。

全案緣於，陳識中於民國98年間起，在當時的台北縣立醫院心臟內科主任職務期間，負責籌措成立心導管中心相關業務，並在採購案擔任審查招標文件規範的複審人員，他的複審結果決定投標廠商是否可以參與投標。

陳識中被控在98年至99年期間，就「全頁式解析心電圖機採購案」收取業者新台幣5萬元賄款，另在「心電圖分析系統採購案」收賄15萬400元。

此外，陳識中於「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」收賄36萬2857元，並在「心血管照護中心租賃採購案」收賄1155萬4400元，後來再把賄款中的200萬元分次匯入當時女友即現在配偶的帳戶，以掩飾取得的賄賂。

一審的新北地方法院依違反洗錢防制法、違背職務收賄罪，判處陳識中12年徒刑。經上訴，二審認定，陳識中行為構成5項收賄罪及1項洗錢罪，因案件審判已逾8年，適用刑事妥速審判法規定減刑，分別判刑1年至2年6月不等。

陳識中不服判決，上訴三審。最高法院於111年7月間駁回陳識中「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案的上訴，判刑2年定讞，已入監服刑。

至於陳識中被控其他4起標案收賄及洗錢罪，最高法院認為有調查未盡及理由不備之違法，原審也未釐清速審法減刑規定，將案件發回高院審理。

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高院更一審認為，陳識中具博士學位的智識程度，在公立醫院擔任科主任職位，又負責規劃建置縣立醫院心臟科設備及規模，所涉4起標案收賄，除影響國家醫療資源分配外，更攸關國計民生，卻未善盡職務，藉其職務從中牟利。

更一審指出，審酌陳識中行為構成4項收賄罪及1項洗錢罪，適用速審法規定減刑，分別判刑10月、1年8月、1年9月、2年4月、1年；案經最高法院去年11月駁回上訴而定讞。（編輯：張銘坤）1130428