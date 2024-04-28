京華城案爭議 游淑慧揪會議紀錄全省略等3疑點

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）民進黨質疑前台北市長柯文哲護航京華城改建案並讓容積獎勵暴增到840%。國民黨籍台北市議員游淑慧今天指出，柯對京華城案兩度放手，並公布會議紀錄揪討論過程「沒有紀錄」等3疑點。

民進黨日前質疑前台北市長柯文哲護航京華城改建案，讓原本560%容積獎勵暴增到840%，並給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，監察院1月糾正北市府。

國民黨籍台北市議員游淑慧今天在臉書發文表示，柯文哲一直嗆要攤開會議紀錄…，但其實是此地無銀300兩，誰會笨到在官方會議紀錄留下暗盤交易討論。

話鋒一轉，她指出，自己已從會議紀錄發現3個貓膩。首先，疑點1為經調出當年關鍵會議紀錄，發現如此重大案子，重要的是討論過程，但居然「全部省略、沒有記錄」，也難怪柯文哲不怕公布。

其次，疑點2就是每逢市長大選就佛心，柯市府在2018、2022年都各提高1次京華城的容積率；最後，疑點3為關鍵會議官方委員居然75%集體請假神隱，形成「外部委員全出席，市府代表都請假的詭異」，但最後會議還是照開、照通過。

游淑慧認為，京華城開發案是個和台北市政府纏鬥10幾年、歷經3任市長的重大案子，但柯市府對京華城容積率是2次放手、不是1次。分別為2018年，前市長郝龍斌本來堅持392%的容積率，柯市府同意威京集團主張放寬為560%；第2次大放送則是2022年，本來560%的容積率又飆為840%。

她說，這一舉超越過去最高容積率台北101大樓的752%。但台北101大樓的土地所有權為北市府、非私人財團。兩次放寬增加的利益逾新台幣上百億元，算是給一直有財務問題傳聞的京華城主席沈慶京一大利多。

游淑慧指出，這場通過超高840%容積率的關鍵會議為「2022年3月17日的都市設計與土地使用開發許可審議委員會」，委員會中有23名委員，其中9人為北市府各局處現任官員、3人為退休官員，長年和威京集團交手且了解本案利益及敏感性的委員就過半數，這種組合本來是一個保險和把關機制，可一定程度控制通過的案子不致開花。

但這次會議的「市府保險機制卻被拔除了」，游淑慧說，9名現任官員中僅4人出席，且其中1人出席後還迴避；另外，3名退休官員僅1人出席，且還擔任過民眾黨祕書長；結果，最後12名有官員背景者，只有4人參與開會，請假率75%。

游淑慧表示，這次市府官員的集體請假，某程度也是消極放水，形同棄守山海關、柯市府自己把關放手，這是來自柯文哲的不作為、默許還是指示呢，「曾批官商是拿著刀叉吃人肉的柯文哲，結果自己卻是邊吃邊罵？」，詢問柯文哲和前台北市副市長黃珊珊是否認識沈慶京且碰過面。（編輯：張銘坤）1130428