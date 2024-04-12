立陶宛開放國防產業進口中國零件 用途限研發或援烏

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）立陶宛國會昨天通過修改「公共採購法」，開放國防產業得以從中國購買零組件。不過立陶宛經濟部強調，範圍僅限用於研發或支援烏克蘭的產品，也禁止使用中國軟體。

執政黨祖國聯盟（Home Union）議員史盧斯尼（Linas Slušnys）表示，向中國產品開放市場不是令人愉快的決定，但若缺乏某些零組件，立陶宛就無法生產包括無人機等重要工具。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，這項公共採購法（Law on Public Procurement）修正案11日在國會以77票贊成、3票反對、21票棄權獲得通過，為立陶宛國防工業向中國購買零組件「開了綠燈」。

根據修正案，從2024年5月到2025年5月期間，為了科學研究、學術發展或支援國外等用途，進口零組件的來源國將不受限制。

不適用放寬進口國家的領域，包括與官方相關的國防單位、關鍵資訊設施、具戰略重要性的經濟產業，以及被列入安全網路清單的用戶。

LRT引述立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）指出，國防產業只能從中國購買硬體零組件，不能購買軟體，適用範圍也很有限，購買中國零組件的貨物只能用於測試，或用以支援烏克蘭。

澤麥提斯強調，立陶宛當局將確保對中國進口的零組件加以管制，使用中國的軟體也已受到法律管制。（編輯：翟思嘉）1130412