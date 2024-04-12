更多編輯台推薦新聞：
MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄下重手打擊烏克蘭電網 炸毀基輔最大火力發電廠
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

立陶宛開放國防產業進口中國零件 用途限研發或援烏

2024/4/12 13:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北12日電）立陶宛國會昨天通過修改「公共採購法」，開放國防產業得以從中國購買零組件。不過立陶宛經濟部強調，範圍僅限用於研發或支援烏克蘭的產品，也禁止使用中國軟體。

執政黨祖國聯盟（Home Union）議員史盧斯尼（Linas Slušnys）表示，向中國產品開放市場不是令人愉快的決定，但若缺乏某些零組件，立陶宛就無法生產包括無人機等重要工具。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，這項公共採購法（Law on Public Procurement）修正案11日在國會以77票贊成、3票反對、21票棄權獲得通過，為立陶宛國防工業向中國購買零組件「開了綠燈」。

根據修正案，從2024年5月到2025年5月期間，為了科學研究、學術發展或支援國外等用途，進口零組件的來源國將不受限制。

不適用放寬進口國家的領域，包括與官方相關的國防單位、關鍵資訊設施、具戰略重要性的經濟產業，以及被列入安全網路清單的用戶。

LRT引述立陶宛經濟暨創新部次長澤麥提斯（Karolis Zemaitis）指出，國防產業只能從中國購買硬體零組件，不能購買軟體，適用範圍也很有限，購買中國零組件的貨物只能用於測試，或用以支援烏克蘭。

澤麥提斯強調，立陶宛當局將確保對中國進口的零組件加以管制，使用中國的軟體也已受到法律管制。（編輯：翟思嘉）1130412

國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美財長面告中國：支持俄羅斯國防工業將有重大後果
172.30.142.99