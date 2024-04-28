中油雙重平穩機制啟動 29日起汽柴油價格不調整

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（中央社記者劉千綾台北28日電）國際油價震盪微跌，中油啟動雙重平穩機制，29日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，發油量最大的95無鉛每公升價格新台幣31元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.0元。

中油表示，國際油價震盪微跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌0.77美元，新台幣兌美元匯率貶值0.132元，國內油價依公式計算跌幅為0.37%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.6元及5.1元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.2元及4.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

中油指出，雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.6元及5.1元，國內汽、柴油價格皆不予調整。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.6元及5.1元均由中油吸收，今年累計至3月底止，共吸收約53.7億元。（編輯：蘇志宗）1130428