議員問中國樂團回春丹風波 蔣萬安允不被吃豆腐

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北9日電）中國樂團回春丹近日在Instagram發文稱到「中國台灣」演出，台灣祭演出被取消。北市議員陳慈慧問若北市遇到這種情況是否比照辦理，市長蔣萬安允諾不讓台灣被吃豆腐。

回春丹原本受邀參加屏東縣政府主辦的「台灣祭」音樂節，但後來有網友發現他們在Instagram發文表示，「從廣西到中國台灣，明天台北開爐見。」貼文公開沒多久就引起台灣網友憤怒，台灣祭演出被取消。

蔣萬安今天到市議會施政報告，民進黨議員陳慈慧問，若北市補助的音樂祭或活動遇到類似情況，是否也會取消演出。

文化局長蔡詩萍回應，首先北市從未與回春丹合作過，也不會讓他們吃豆腐；陳慈慧說，她問的不是針對回春丹，而是若有團體在社群或公開場合發表類似言論或行為，蔣萬安會不會取消他們的演出。

蔣萬安說，不會讓台灣被吃豆腐，陳慈慧追問「就是會取消對吧」，蔡詩萍說，「不會讓它發生，放心」。

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陳慈慧表示，但北市要如何得知團體來台前在中國大陸社群上發表的言論，蔡詩萍回應，媒體報導、北市府得知後就不會讓對方來；至於是否比照屏東縣政府取消演出，蔡詩萍說，北市為首善之都，「別的地方做得到的，我們一定做得到」。

最後陳慈慧表示，任何有北市資源的活動，都不能有傷害台灣主權的狀況發生，不能任由對方侵門踏戶，問蔣萬安及蔡詩萍能否做到，蔣萬安回「可以」，蔡詩萍說「沒問題」。（編輯：方沛清）1130409