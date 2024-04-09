藍綠互嗆拖到施政報告 議員索資批蔣萬安搞黑箱

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北9日電）台北市長蔣萬安今天施政報告，藍綠議員中途因程序及權宜問題互嗆，延遲近1個半小時才開始；多名議員發言時則批評向蔣市府索資被刁難，直言「全台最大黑箱」。

蔣萬安到市議會施政報告，民進黨在會議前提權宜問題發言，質疑蔣萬安躲在國民黨團背後，最後因藍綠在議場互持紙牌喊口號；會議中，蔣萬安也先行離席。

休息時間結束後，民進黨議員陳怡君表示，要替曾任北市議員、現為立委的王世堅送上一幅畫，名為「沒有傘的孩子只能向前跑」，要蔣萬安跑出國民黨保護傘與舒適圈，才能獨當一面。

民進黨議員簡舒培則質疑議事規則，認為上次臨時會因人數不足改成談話會，國民黨議員陳炳甫、鍾沛君有發言卻連簽到都沒有，「這就作秀啊」，引來鍾沛君與同黨議員吳世正抗議，雙方爭執不休。

議長戴錫欽多次強調談話會不管有無簽到，有發言就算出席，並呼籲議員不要互相干擾。戴錫欽表示，臨時會上大家都是照議事規則發言，議場上希望各議員互相尊重，如果有人對議事規則的解釋不滿意，會後請會務人員說明，會議才繼續召開。

社會民主黨議員苗博雅則痛批蔣市府對議員索資大玩黑箱作業，以內部文件等種種理由回「歉難提供」。苗博雅說，寶林食物中毒案索資稽查紀錄時，市府居然給一張空白稽查表羞辱議員，反而是現已不是北市議員的國民黨立委徐巧芯卻能拿到稽查時的照片。

苗博雅將索資到的空白表格等送給蔣萬安，批若蔣萬安連自家市府給出去的資料都不敢收，就像外界所稱的沒肩膀，「還是軟腳蝦」。

民進黨議員林亮君則罵「現在你北市府就是全台最大黑箱」，因台智光、兒虐案、食安等案索資時遇到很多困難，都被以偵查不公開為由拿不到資料，批評蔣萬安當立委時曾因此在媒體前大罵，當上地方首長後卻用這種方式面對民意，完全雙重標準。

國民黨議員游淑慧則說，每次專案報告或總質詢前都要上演杯葛或抗議等畫面，很多人根本連施政報告都沒看完，只是為博聲量而罵人，這樣沒有意義，還是讓市府團隊快上台報告；而這次報告，沒有看到市府因虐童案徹查兒盟的委託品質，應該改善。

至此議員每人3分鐘的程序發言結束，等到蔣萬安上台報告，已比原訂時間延遲1小時20多分鐘。

此外，台北市議會在11日、12日將各針對寶林茶室食物中毒案、保母虐童案、因應地震建物都更案、北市警局監視系統案舉辦專案報告，蔣萬安將率北市府局處首長列席。（編輯：方沛清）1130409