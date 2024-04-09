蔣萬安赴議會施政報告 藍綠持紙板喊口號互嗆

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北9日電）台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告，民進黨團在會前提權宜問題發言批評蔣萬安別躲在國民黨團背後，藍綠議員進而在議場持紙板喊口號互嗆中斷會議，期間蔣萬安先離席。

台北市議會今天下午召開定期大會，蔣萬安率北市府各局首長進行施政報告及接受質詢與答覆，會議開始前，民進黨台北市議會黨團總召許家蓓提出權宜問題要求發言，包含藍綠白市議員也都舉手表達發言意願。

許家蓓表示，北市最近發生許多重大事件且受到全國矚目，例如保母虐童案、寶林茶室食品中毒案、台智光案等，但都沒看到蔣萬安及時對外向市民說明，呼籲國民黨台北市議會黨團不要過度保護蔣萬安，因為監督市府是議員職權，更呼籲蔣萬安進廚房就別怕熱。

民眾黨北市議員黃瀞瑩指出，台北市民近期很不安，孩童的家長更是不安，蔣萬安選舉時曾出書提及會給市民承諾，且會跳脫舒適圈，希望蔣萬安現在可看一下當初承諾，不要躲在國民黨團背後，且北市府不是螺絲鬆，而是找不到螺絲。

民眾黨北市議員陳宥丞表示，蔣萬安上任後對於近期發生食品、幼童、住家等問題都讓市民活在恐懼中，此外，蔣萬安提供給議會的施政報告，經透過論文比對系統，與上次提供報告有52%雷同，根本是照本宣科。

民眾黨台北市議會黨團隨後在現場送上大型平安符，希望蔣萬安不要忘記當時選舉承諾，還給市民平安。

民進黨北市議員林延鳳發言指出，蔣萬安就任至今約1年半，但針對台智光案等4重大案件處理都慢半拍，蔣萬安不要再躲在國民黨團背後，相關議題都不對外回應，若真的只是這樣，只會讓外界認為只是長得好看的稻草人。

林延鳳發言結束後，現場民進黨議員拿出「棄民主、護幼主」紙板前往蔣萬安位置抗議，並喊出國民黨棄民主、護幼主口號。

國民黨團見狀，也拿出「快開會、別作秀、要監督、反口水」紙板反制。雙方在議場大聲互喊口號互嗆。

大會主席、台北市議會議長戴錫欽在下午2時許宣布因議員仍在議場喊口號，先休息5分鐘。蔣萬安也先離席，直到休息時間結束後才返回座位，聆聽議員發言。（編輯：戴光育）1130409

台北市議會9日進行市長施政報告，民進黨團在程序發言時一擁而上，要求台北市長蔣萬安（右2）專案報告優先於施政報告。中央社記者吳家昇攝 113年4月8日