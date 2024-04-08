北市翻轉上下課 蔣萬安與學生打球玩桌遊

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）因應兒童節，台北市長蔣萬安上任後推出「翻轉上下課」，今天至明湖國小與學童體驗上課10分鐘、下課40分鐘，一起玩遊戲、運動等，有學生希望國中也跟進。

蔣萬安上任後推行小學在4月因應兒童節可自選一天「翻轉上下課」，上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生自由運用。

蔣萬安今天至明湖國小體驗「翻轉上下課」，一起打籃球、玩積木和桌遊等，除了學生玩得不亦樂乎，也有學生表示很快就要畢業，希望翻轉上下課也可以推行到國中，蔣萬安笑稱會評估。

教育局表示，上下課翻轉，能讓學生自己選擇做想做的事，學校根據學生需求，盤整並適度開放校內空間與提供資源，以及安排人力維護學生與校園安全，讓學生可以自由探索，成為自己學習的主人。

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蔣萬安說，感謝學校行政、老師、家長共同協力辦理翻轉上下課活動及維護學生安全，明湖國小開課前製作開課調查表，讓學生將想做的事寫下來，學生最愛的課程前3名分別為羽球、籃球及桌遊，蔣萬安表示，很開心孩子能選擇自己想學習的課程。

教育局調查，各學校辦理翻轉上下課模式包含單日整天、累積數日（如2個半天）、7節課分散等，其中單日整天方式辦理共99校（65%）、以累積數日方式辦理共43校（28%）、以七節課分散方式辦理共10校（7%）。（編輯：方沛清）1130408