花蓮醫師宜蘭出海賞鯨失聯 東澳外海尋獲遺體

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）花蓮慈濟醫院古姓男醫師21日到宜蘭某飯店參加研討會後，當天搭船出海賞鯨，但下船時卻不見蹤影，經連日搜索後，今天上午在宜蘭東澳烏岩角外海發現古醫師遺體。

據了解，古醫師21日開會後，告訴家人會到礁溪鄉佛光大學附近山區走走；家人等不到古男，電話也聯繫不上，隔天向花蓮警方報警。宜蘭警方獲報後，一度在山區搜尋，但未發現古男。

經警方再度調閱道路監視器，發現古男當天近中午離開飯店後，搭計程車到頭城烏石港，並於當地隻身一人購買船票，排隊搭上下午1時前往龜山島海域賞鯨船，這艘賞鯨船當天下午3時許返港後，並未發現古男下船，只在船上發現古男背包和名片。

蘇澳海巡隊巡防艇上午7時30分執行海域巡邏時，在東澳烏岩角外海即距離龜山島約18浬處海域發現一具遺體，上午7時45分巡防艇將遺體載運抵達南方澳漁港，由於死者身上留有證件，經通知家屬，確認死者為古醫師。

海巡人員上午8時30分協助將遺體搬運上車，由禮儀社將遺體送往福園，將辦理後續相驗事宜。（編輯：張銘坤）1130428